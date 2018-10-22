Pakistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Pakistan Başbakanı Imran Han, Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Han, Suudi Arabistan'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürdüğünden haberdar olduğunu ancak yatırım konferansına katılması gerektiğini ifade etti. Han, çaresiz olduklarını ve olası Suudi kredilerinin ülkenin ekonomisine destek sağlayacağını belirtti.

Öte yandan, Yeni Zelanda dün gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını duyurmuştu.

Abid Mazhar

