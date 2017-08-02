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Pakistan'ın yeni Başbakanı Abbasi, Navaz Şerif’le görüştü

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahid Hakan Abbasi görevine eski başbakan Navaz Şerif’le görüşerek başladı.

Pakistanın yeni Başbakanı Abbasi, Navaz Şerifle görüştü

02 Ağustos 2017 13:06

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, görevinden alınan eski Başbakan Navaz Şerif ile görüşerek görevine başladı. Bu görüşme eski başbakanın etkisinin sürdürmeye devam edeceği sinyalini verdi.

Medya kaynaklarının raporuna göre Abbasi, Yüksek Mahkeme'nin görevden aldıktan sonra ailesiyle birlikte Punjab'da Muree kasabasındaki evlerinde kalan Şerif'i ziyaret etti. Abbasi'nin Şerif'i ziyareti sırasında, bir kaç ay içinde seçilebilecek uygunluğa gelince bir sonraki başbakanlık görevine gelmesi düşünülen Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'in de orada olduğu, hükümet konağında üçlü görüşme yaptıkları kaydedildi.

Pakistan Ulusal Meclisi geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından Nawaz Şerif'in görevinden alınmasının ardından dün yapılan oylamayla eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi'yi Pakistan'ın 18. başbakanlığına seçti. Geçici Başbakan olarak seçilen Abbasi, Punjab Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'in Ulusal Meclise girene kadar görevde kalacak. 

Etiketler: Navaz Şerif, Pakistan, Şahid Hakan Abbasi


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