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Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı
Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı

Pakistan’da bir bakan, uçuşu iptal edilince havaalanının ortasında kıyafetlerini yaktı.

Pakistanlı bakan, uçuşu iptal edilince kıyafetlerini yaktı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi bakanı Fida Husain İslamabad Uluslararası Havaalanı'nda, kıyafetlerini yakarak uçuşunun iptal edilmesini protesto etti. Terminal binasının ortasında kıyafetlerini yakan Pakistanlı bakan, güvenlik görevlilerinin yaklaşması üzerine kollarını uzatarak kendisine kelepçe takılmasını istedi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Fida Husain, “yanlış davranış” gerekçesiyle yüksek mahkemeye çağrıldı. Husain'in 3 Aralık'ta Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkacağı belirtildi. 

Pakistan Uluslararası Havayolları, 07.00'deki İslamabad-Gilgit uçuşunu kötü hava koşulları nedeniyle ilk önce ertelemiş, sonrasında ise iptal etmişti.  

Muhammed Rabah
 

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