Avrupa Serbest Bölgesi’nde yeni kurulmuş olan, Nasda Solution firması Finans Direktörü Wagas Ahmet ve HR Direktörü Kashif Mahammad Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün’e ziyarette bulundular. Nasda Solution firması Finans Direktörü Wagas Ahmet, “Avrupa Serbest Bölgesi’nde yeni kurulmuş olan bir firmayız. Denim Pantolon üretimi yapacağız. Pakistanlı yatırımcılar olarak, bölgenizde ilk yatırımı bizler gerçekleştirdik. Projelerinizi yakından takip ediyoruz. Odanız yeni hizmet binasının Çorlu gibi büyük bir sanayi kentine çok yakıştığını ifade etmek istiyorum” dedi.

“Yabancı yatırımcıların bölgemizi tercih etmeleri gelişimimize katkı sağlamaktadır”

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, “Pakistanlı yatırımcıların Çorlu’daki iş fırsatlarını değerlendirmeleri ve yatırım yapmaları bölgemiz adına katmadeğer sağlamaktadır. Türkiye ve Pakistan arasındaki, her geçen gün gelişen bu ilişkiye katkı vermek ve bu pastadan bölgemiz adına pay almak bizleri memnun etmektedir. Yabancı yatırımcıların bölgemizi tercih etmeleri gelişimimize katkı sağlamaktadır. Yeni kurmuş olduğunuz firmanızda başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.