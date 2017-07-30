Pala’dan korsan taksiye çözüm önerisi

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İzmir metropol dışındaki merkeze uzak ilçelerde gereğinden fazla taksi ihalesi yapıldığını, bunun da merkezde çalışan taksici esnafının kazancının azalmasına neden olduğunu söyledi. Pala, "Metropol dışındaki ilçelerde ihtiyaç fazlası taksi ihalesi yapılabiliyor. Bu araçlardan bir kısmı da çalışmıyor. Bazı kişiler de bu araçları sembolik ücretlerle kiralıyor ya da satın alıyorlar. İlçede görev yapmak için verilmiş taksi plaka hakkı İzmir şehir merkezindeki araçlara rakip olarak sisteme giriyor. Bayraklı, Çiğli, Gaziemir gibi büyük merkez ilçelerde bu konuda ciddi sorunlar yaşanıyor. İzmir genelinde bu konuda 5 yıldır ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bayraklı’daki taksi duraklarında can kaybı da yaşandı. Bu konuya ilişkin taksiciler İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’na da başvuruda bulundu. Henüz bir değişiklik ya da çözüm önerisi getirilmedi. Amerika’yı yeniden keşfe gerek yok. İstanbul ve Ankara bu sistemi uyguluyor. Şehir merkezi dışındaki taksiler diğerlerinden farklı renklere boyanıyor. Böylece vatandaşlar da ayırt edebiliyor. Bu konuda tek yetkili İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası. Biz ilçe araçlarında renk değişikliği yapılmasını ısrarla hatırlatıyoruz” diye konuştu.

"Takip sistemi sorunu çözer"

Taksilerin çok kutsal bir hizmet verdiğini kayden Pala; ehliyeti olmayan, araç kullanamayan, yaşlı ve hastaların taksilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Metropolden uzaktaki taksi plakalarının ihalesinin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Pala, şöyle konuştu: “İlçe belediyeleri kendi sınırları içinde yaşayan halka hizmet etmesi için bu taksi plakalarını ihale ediyor. Bazı belediyeler belediye bütçesine fayda olsun diye ihtiyaçtan fazla taksi plakası ihalesi yapıyor. İlçede taksicilik yapmak için ödenen bedellerin büyüklüğü düşünülürse ilçe arabalarının ilde taksicilik yapması emek hırsızlığı oluyor. Ödemiş ve Bayındır’daki araç İzmir'e gelirse oradaki halka kim hizmet verecek? İlçe belediyeleri vermiş oldukları araç plakalarını GPS takip sistemi ile izleyebilirler. Senin ihale ettiğin bu plaka aylarca Karşıyaka veya şehir merkezindeki bir ilçede duruyorsa, ‘Gel bakalım arkadaş, sen benim ilçemde değil başka bir ilçede duruyorsun. Ben sana bu yetkiyi ilçedeki halkıma hizmet etmen için verdim. Plaka hakkını iptal ediyorum’ derse anında düzen olur. İlçe şoförler odaları ve belediyeler her türlü teknolojik imkana sahip. Bunu yapmak zor değil."