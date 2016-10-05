Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda, Ankara Sincan Yarı Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan İ.O., kız arkadaşı ile gezdiği sırada, park halinde bulunan 17 araca çarparak zarar verdi. Olay yerinde kendisine tepki gösteren vatandaşlara pala olarak tabir edilen sallama ile saldırarak kaçan İ.O.’nun 24 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kayıplara karışan İ.O.’nun yakalanması için çalışma başlatmıştı. Bir hafta süren yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.O., tanınmamak için saçını ve bıyığını kesmesine rağmen, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinden kaçamadı.

Dün akşam yakalanarak gözaltına alınan İ.O., yapılan sorgusunun ardından genel güvenliği tehlikeye sokmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut