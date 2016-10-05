Diğer
Kategoriler

Palalı saldırgan suç makinesi çıktı

Kayseri’de geçtiğimiz hafta kullandığı araç ile park halindeki 17 araca zarar veren ve tepki gösteren vatandaşlara pala ile saldıran şahıs, suç makinesi çıktı.

Palalı saldırgan suç makinesi çıktı

05 Ekim 2016 11:20
Palalı saldırgan suç makinesi çıktı - Tıkla İzle

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda, Ankara Sincan Yarı Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan İ.O., kız arkadaşı ile gezdiği sırada, park halinde bulunan 17 araca çarparak zarar verdi. Olay yerinde kendisine tepki gösteren vatandaşlara pala olarak tabir edilen sallama ile saldırarak kaçan İ.O.’nun 24 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay sonrasında kayıplara karışan İ.O.’nun yakalanması için çalışma başlatmıştı. Bir hafta süren yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.O., tanınmamak için saçını ve bıyığını kesmesine rağmen, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinden kaçamadı.

Dün akşam yakalanarak gözaltına alınan İ.O., yapılan sorgusunun ardından genel güvenliği tehlikeye sokmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.

Turan Bulut


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!