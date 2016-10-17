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Palamudun yerini hamsi alıyor

Fiyatı ve lezzeti ile iki aydır sofraların baş köşesinde yer alan palamut, yağış ve fırtınanın etkisi ile Karadeniz'e kaçtı. Marmara Denizi'ne ise hamsi ve sardalye akını başladı.

Palamudun yerini hamsi alıyor

17 Ekim 2016 11:48
Palamudun yerini hamsi alıyor - Tıkla İzle

Hem bolluğu hem de fiyatı ile iki aydır dar gelirlinin sofrasını şenlendiren palamut, yağmurların başlaması ile Karadeniz'e kaçınca yerini hamsi aldı. Bandırma Balık Haline sabah saatlerinde gelen 200 kasa hamsi ve 200 kasa sardalye kısa sürede tükenirken, hamsinin kasası 135 TL'den, sardalyenin kasası ise 60 TL'den alıcı buldu.

Eylül ayında balık avı sezonunun açılması ile birlikte ağlara takılmaya başlayan palamut bir anda dar gelirlinin sofrasına umut oldu. Uygun fiyatının yanı sıra bol bol avlanmasıyla birlikte vatandaşlar iki ay boyunca adeta palamuda doydu. Bandırma Balık Halinde iki aydır süren yoğun palamut mesaisi bugün yağışlı havanın etkisiyle yerini hamsi ve sardalyeye bıraktı. Bandırma Körfezi açıklarından 200 kasa hamsi ve 150 kasa sardalye ile dönen balıkçı tekneleri kısa bir sürede tuttukları balıkları sattılar. Kasası 135 TL'den alıcı bulan hamsinin palamut kadar yüzleri güldürmeyeceğini belirten balıkçılar, kar yağışı ile birlikte hamsinin de lezzetinin artacağını ifade etti.

Sabah saatlerinde balık mezatı yaparak sardalye balıklarını satan Geçiciler Balıkçılık Sahibi Hüseyin Geçici, ''Bandırma'da sardalye bereketi ile başladık. 200 kasa sardalye balığı geldi. Mezatımızı yaptık. Kasasını mezatta 55-60 lira civarında sattık'' dedi.

Bandırma'nın ünlü balıkçılarından Balıkçı Ali Çakıroğlu, ''Sabah balıkçı teknesi 200 kasa sardalye balığı ile geldi. Bugün sardalye tezgahlarımızda 7 lira'dan satışımıza sunduk'' dedi. 

İbrahim Aldemir-Türker Yeşil


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