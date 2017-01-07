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Palamut gitti, küçük balıkçılar için umutlar bitti

Karadeniz palamut avı bakımından son 11 yılın en bereketli dönemini yaşarken bu balığın sezonu kapatması özellikle küçük balıkçıları olumsuz yönde etkiledi.

Palamut gitti, küçük balıkçılar için umutlar bitti

07 Ocak 2017 09:40

Bu sezon bol miktarda tutulan palamuttan herkesin nasiplendiğini belirten balıkçılar artık bereketli günlerin geride kaldığını söylüyor.
Palamut avının sona ermesinin ardından genellikle az miktarda mezgit, barbun ve tirsi avladıklarını belirten balıkçılar bunun da ekonomik olarak kendilerini tatmin etmediğini ifade ediyor.
Yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla uğraşan Kadir Kavzoğlu, bu günlerde istedikleri avcılığı yapamadıklarını belirterek “Bu sezon palamut avı iyi geçti. Palamutun yok denecek kadar azalmasıyla artık diğer balıklara yöneldik. Bugünlerde mezgit, barbun, istarvit, tirsi gibi balıkları avlıyoruz. Dolayısıyla avcılık az olduğundan ekonomik olarak da memnun edici değil. İlerleyen günlerde balığın artacağını ümit ediyoruz. Zor da olsa az miktarda tuttuğumuz balıklarla nafakamızı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Bekir Koca 

 


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