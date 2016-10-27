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Palamut, Karadeniz'i terk edemeyince av sezonu uzadı

İstanbul’un ünlü balıkçılarından Kenan Balcı, lüfer balığının boğazda palamudun önünü kesmesi sonucu Karadeniz'deki av sezonunun uzadığını söyledi.

Palamut, Karadenizi terk edemeyince av sezonu uzadı

27 Ekim 2016 09:55
Palamut, Karadeniz'i terk edemeyince av sezonu uzadı - Tıkla İzle

Balıkçı Kenan Balcı, yaptığı açıklamada, sezonun geçen yıla göre uzadığını bölgelerinde palamudun halen ağlara takılmaya devam ettiğini söyledi.
“Balıkçılarımız geçen yıla göre daha bereketli sezon geçirdi” diyen Balcı, “Sezonun sona ermesi gerekirken, şu an palamutlar ağlara takılıyor. Doğu Karadeniz taraflarında avlananlar daha iri. Balığın Karadeniz’de halen dolaşmasının nedeni ise boğazda lüfer tarafından yolunun kesilmesidir. Oysaki palamut bu zamanlarda boğazdan geçerek Ege’den Akdeniz’e açılırdı. Bu defa böyle olmadı. Çünkü boğazı geçemedi ve Karadeniz’de hapsoldu” ifadelerini kullandı.

“Palamut son yılların en bol ve ucuz dönemini yaşıyor”
Palamut sezonunun uzamasını vatandaşların iyi değerlendirmesini de tavsiye eden Balcı, “Palamut öyle bir balık ki bu zamanda oldukça yağlı ve besin değeri yüksektir. Son 20 yılda ilk defa bu kadar bol ve ucuz balık satıyoruz. Şu an palamudun tanesi 5 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar bu durumu değerlendirerek gerek buzdolaplarında dondurarak gerekse tuzlayarak saklayabilirler. Ancak bunu yaparlarken balığı mutlaka iyice temizlemeleri gerekir” dedi.

“Palamudun kolay pişirilen 5 çeşit yemeğini yapabilirsiniz”
Palamut balığının kolay pişirilen bir çok çeşidinin yapıldığını da anlatan Balıkçı Kenan Balcı, “Palamut çocukların dahi çatalla yiyebileceği kadar kılçıksız bir balıktır. Palamudun kolayca buğulama, kızartma, haşlama, şiş ve sebzeli olmak üzere en az beş çeşidini yapabilirsiniz” dedi.
 

Ahmet Bilge

Etiketler: palamut


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