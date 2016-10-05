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Palamut Tezgâhta Yirmi Sene Önceki Fiyatını Gördü

1 Eylül’de açılan balık sezonu vatandaşın yüzünü güldürdü. Geçen yıl tezgâhlarda 30 liraya satılan palamut bu yıl 10 liraya düştü. Denizden bol çıkan Palamut balıkçıları da bayram ettirdi. Balık bereketinden enflasyon rakamları da etkilendi balık ve tavuk, enflasyonu yüzde 7.28’e indirdi.

Palamut Tezgâhta Yirmi Sene Önceki Fiyatını Gördü

05 Ekim 2016 11:03
Palamut Tezgâhta Yirmi Sene Önceki Fiyatını Gördü - Tıkla İzle

Özellikle 1 Eylül’de açılan sezon ile birlikte yüzde 21.23 düşen balık fiyatları ve başta palamut olmak üzere ucuz balık yüzünden talebi düşen tavuk etinde de indirime sebep oldu. Geçen senelere oranla yüzde 70 oranında fiyatları düşen palamut da her eve girerek tüketici sevindirdi. Palamuttaki bolluk ve fiyatlarındaki düşüş sebebiyle Palamut’un enflasyonu alt üst ettiğini söyleyen Balıkçı Kenan Balcı da bu fiyat düşüşlerinin 1-1,5 ay daha böyle devam edeceğine dikkat çekti. 

Fiyatların ve palamutların neredeyse 20 sene önceki oranlarına döndüğünü bu yüzden balıkçı camiası olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Kenan Balcı aynı zamanda, “Bu sene kurban bayramının yanı sıra hem tüketici hem de biz balıkçılar palamut bayramı yaşıyoruz. Bu sene palamutlar bol olan hamsileri yiyerek ve göç etmeyerek oldukları yerde yağlandı ve irileşti. 20 sene sonra ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Bollaşan palamutla birlikte bizler de halkımıza ucuz balık yedirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi. 

“Halkımız bu fırsatı değerlendirsin, hem yesin hem depolasın”

Geçen seneki palamut fiyatının bu seneki fiyatların nerdeyse 3 katı olduğunu söyleyen Balcı bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin bol bol balık tüketiminin olmasının yanı sıra buzlukların da palamutla doldurmalarını önererek, “Geçen sene tanesi 20 liraydı bu sene 5 lira 10 lira arasında değişiyor. 10 lira olan palamut da zaten bir kilonun üstünde oluyor. Yani kilosu hamsiden istavritten daha ucuz şuanda. Halkımız az balık tüketiyor. Haftada dört defa yememiz lazım. Tavuğun bile kilosundan daha ucuza düşen balık fiyatları şuanda hem en sağlıklı hem de en ucuz yemek olarak tezgâhlarda. Bu fırsat varken, herkes bol bol balık yesin. Hatta bu fırsatı kaçırmamak adına buzluklarına da balıkları depolasınlar ki yaza hazırlık olsun ailece yaz boyu bu iri palamutları yeme şansları olsun” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Balıkçı Kenan Balcı, palamut bolluğu


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