Palamut zam şampiyonu

Çanakkale’de av sezonunun başladığı eylül ayında 30 TL’den tezgahlarda yerini alan palamut, ekim ayında bollaşmasıyla 7.5 TL’ye kadar düşmüştü. Palamut son günlerde ise 5 kat artarak 35 TL’ye yükseldi.

37 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, “Daha önce gramajına göre satıyorduk.Palamut bol iken kilosu 5-10 liraya düşmüştü. Ama şu an palamut biraz azaldı. 800-900 gramlık palamutlar 35 lira. Az olduğu için fiyatlar yükseldi. Lüfer sezonu inşallah gelir. Çinekop ve lüferi bekliyoruz. İstavrit 10-15 lira. Uskumruyu daha evvel 30 liraya satıyorduk, şu an 40 lira. Palamut daha da yükselir, ama 15-20 gün sonra biter. Ondan sonra lüfer, çinekop, tekir, mezgit başlar. İnşallah bu sene bereketli olur. Kasımın ortalarında çinekobu, istavridi, hamsiyi bekliyoruz. Tekir bollaşacak. Tekir 40-50 lirayken 30 liraya düştü. Daha da düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Çanakkale Balık Hali'nde levrek 40, çipura 25, tekir 30, kolyoz 20, uskumru 40, mezgit 20, sardalya 10, istavrit 20, hamsi 20, mercan 50, karagöz 25 liradan satılıyor.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce