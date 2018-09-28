Palamutların tanesi yaklaşık 1 kilo çekiyor

Balık sezonu açılışından birkaç hafta sonra, denizlerdeki palamut bolluğu dikkat çekiyor. Denizlerden çıkan palamutlar, hava şartlarına rağmen bol ve iri. Bu durum hem vatandaşları hem de balık satan esnafı memnun ediyor. Yarım asra yakın süredir balıkçılık yapan Kenan Balcı'da palamut bu sene iri, lezzetli ve ucuz olduğuna dikkat çekiyor. Yaklaşık ağırlığı 1 kilo olan palamut lezzeti ile de dillerde dolaşıyor. Tezgahlara balık almaya gelen müşterilerinde 15 lira olan palamut ilk tercihleri arasında yer aldı.

Palamut'un son yıllara oranla artışı ve ağırlığının fazla olduğunu söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “3 senedir böyle bir şey yoktu. Palamut yoğunluğu yaşanıyor halk bir alan üç alıyor. Havaların kötü gitmesi rüzgarlı olması palamut'un hızını kimse kesemiyor. Hem boyu hem etinin lezzeti çok güzel. Mesela 1 Eylül'de 100 gr olan palamut 800-880 grama ulaştı. En çabuk büyüyen balık palamut. Palamut seneler önce dilim dilim kesilirdi takoz deniliyor balıkçı diliyle, ancak bu kesim biçimi yanlış fileto şeklinde kestiğimiz zaman hem daha temiz hem pişirmesi gayet rahat oluyor. ''Takoz'' olarak yaptığımız zaman hem kılçık hem kanı üstünde kalıyor. Pişirirken ise, ister mısır unuyla ister beyaz unla buluyoruz kızmış tavada fileto şeklinde kesilmiş palamut'u pişiriyoruz. Gayet lezzetli ve eşsiz bir tat oluyor müşterilerimizin de tercihi bu yönde. Bu yıl balık sezonunun açılışına gelen Cumhurbaşkanının ayağının da uğurlu geldiği söyleyebiliriz. Balıkçılar olarak tam gaz gidiyoruz'' dedi. Balık almak için gelen bir vatandaş ise, “Palamut'u çok beğendim fiyatlar ise çok uygun. Hem doyurucu hem fiyatı uygun ondan dolayı tercih ediyorum “dedi.

Murat Delice