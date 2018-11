Palamuttan sonra gözler hamside

Karadeniz son 10 yılın en bol palamut sezonunu geride bıraktı. Balıkçılar, 2 ay boyunca kazancının çoğunu palamuttan sağlarken, sıcak sulara kaçan palamudun peşine soğuk sulara göç eden hamsinin Karadeniz'de görülmesiyle büyük mutluluk yaşadılar. Bu sezon hamsinin bol çıkacağını ümit ettiklerini belirten balıkçılar, yeni sezon yerli hamsinin kilosunu 10 liradan satmaya başladıklarını ifade ettiler.

“Palamut gitti, hamsi geldi”

Hamsi bolluğu beklediklerini ifade eden Ercan Albayrak, “Bu sezon son 10 yılın en bol palamut zamanını geride bıraktık. 2 ay boyunca palamut sattık. Kısa süre önce yerli hamsi çıkmaya başladı. Palamut gitti yerine hamsi geldi. Hamsi şu sıralarda kilosu 10 liradan satılıyor. İlerleyen zamanlarda havalar daha da soğuyunca fiyatların düşmesini umuyoruz. Bu sene kilosu 5 liradan hamsi satmayı hedefliyoruz. Vatandaşlar hamsiye güzel ilgi gösteriyor. Görünen o ki bu sene palamut hamsiyi yiyemedi. Bu sene Karadeniz hamsisine doyacağız” dedi.

“Et ve tavuk fiyatları, vatandaşları balığa yöneltiyor”

Et ve tavuğa yapılan zamların ardından vatandaşların balığa hücum ettiğini vurgulayan Kurtça Aydın, “Karadeniz'de eylül ayında palamut başlar, kasım ayına kadar devam eder. Kasım ayından itibaren de hamsi boy gösterir. Karadeniz hamsisi bu sene biraz geç kaldı ama hayırlısıyla çıktı. Karadeniz'de hamsi patlaması bekliyoruz. Şu anda kilosunu 10 liradan satıyoruz ama bu fiyatlar ileride düşer. Palamutta yaşanan bolluğu hamside de bekliyoruz. Hamsi fiyatlarının düşmesi bizim de işimize gelir. Hem vatandaşın hem de bizim yüzümüz güler. Şu anda mezgit kilo 10, kefal kilo 10, barbun kilo 10, çinakop kilo 25 ve istavrit kilo 5 liradan satılıyor. Et ve tavuk fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaşlar protein ihtiyacını balıkla karşılıyor. Her bütçeye göre balık mevcut. O yüzden de balık satışlarımız oldukça iyi durumda” diye konuştu.

Balık tezgahların önünü boş bırakmayan vatandaşlar ise balık almanın et ve tavuğa oranla daha hesaplı olduğunu söylediler.

Erdi Demür