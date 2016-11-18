Balıkçılarda palamut yavaş yavaş azalırken şimdi de tezgâhları sarıkanat ve lüfer süslemeye başladı. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Balıkçı Kenan fiyatların geçtiğimiz senelere göre daha uygun olduğunu belirtirken besin değeri yüksek olan palamudun ise stoklanması gerektiğini belirtti.

Soğuklara alışmaya çalıştığımız şu günlerde balığın özellikle palamut, sarıkanat ve lüferin ilaç etkisi oluşturacağını ifade eden Kenan Balcı, "Lüfer ve sarıkanat balığı boğazlarda palamudun önünü kesmiş durumda. Bu yüzden palamut Marmara'ya çıkış yapamıyor. Son iki-üç gündür devam eden rüzgârdan dolayı kaçabilen varsa kaçmıştır. Yoksa palamudun devam edeceğini söyleyebilirim. Geçen sene balıkçılarımız balık az olduğu için iflasın eşiğine kadar geldi. Ama bu sene balıkçılar ve müşterilerimiz balık bayramı yaşadı. Müşterilerimiz 100 tır kadar palamut stoku yaptı. Bunu da bitirmeye başlamışlar ama yine stok yapmaya devam ediyorlar. Çünkü hamsinin kilosu bugün 16 liraya çıkarken, besin değeri yüksek olan palamudun tanesi ise büyüklüğüne göre 7 ile 12 lira arasında değişiyor. Şimdilerde sarıkanat ve onun büyüğü lüferin mevsimi başladı. Bu balıklarımız da çok güzeldir. Bunlardan 17 - 40 lira arasından satılıyor. Bu şekilde giderse fiyatlar daha da düşebilir. Balıkçı Kenan olarak beklentimiz bu yönde. Palamudun bu bolluğu inşallah devam eder. Halkımız da bol bol balık yer. Çünkü 10 senedir az olduğu için hasret kaldılar" ifadelerini kullandı.

Balıkseverler de bu durumdan memnun

Müşterilerden Ekrem Durmuş da palamudu çok severek yediklerini söyleyerek, "Bu sene çok bol ve fiyatları uygun oldu. Özellikle bu sene dar gelirli insanların palamudu depolayarak balık ihtiyacını gidermesi için büyük bir fırsat oldu. Biz de hem fiyatın uygun, hem besin değeri yüksek hem de lezzetli oluşu nedeniyle seve seve yedik. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.

SİNEM ERYILMAZ