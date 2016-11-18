Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Palamuttan sonra sarıkanat ve lüfer de yüz güldürdü

Palamuttan sonra sarıkanat ve lüfer de yüz güldürdü

İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Balıkçı Kenan olarak da bilinen Kenan Balcı, palamut mevsiminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde stok yapılması gerektiğini belirtti.

Palamuttan sonra sarıkanat ve lüfer de yüz güldürdü

18 Kasım 2016 10:18
Palamuttan sonra sarıkanat ve lüfer de yüz güldürdü - Tıkla İzle

Balıkçılarda palamut yavaş yavaş azalırken şimdi de tezgâhları sarıkanat ve lüfer süslemeye başladı. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Balıkçı Kenan fiyatların geçtiğimiz senelere göre daha uygun olduğunu belirtirken besin değeri yüksek olan palamudun ise stoklanması gerektiğini belirtti.

Soğuklara alışmaya çalıştığımız şu günlerde balığın özellikle palamut, sarıkanat ve lüferin ilaç etkisi oluşturacağını ifade eden Kenan Balcı, "Lüfer ve sarıkanat balığı boğazlarda palamudun önünü kesmiş durumda. Bu yüzden palamut Marmara'ya çıkış yapamıyor. Son iki-üç gündür devam eden rüzgârdan dolayı kaçabilen varsa kaçmıştır. Yoksa palamudun devam edeceğini söyleyebilirim. Geçen sene balıkçılarımız balık az olduğu için iflasın eşiğine kadar geldi. Ama bu sene balıkçılar ve müşterilerimiz balık bayramı yaşadı. Müşterilerimiz 100 tır kadar palamut stoku yaptı. Bunu da bitirmeye başlamışlar ama yine stok yapmaya devam ediyorlar. Çünkü hamsinin kilosu bugün 16 liraya çıkarken, besin değeri yüksek olan palamudun tanesi ise büyüklüğüne göre 7 ile 12 lira arasında değişiyor. Şimdilerde sarıkanat ve onun büyüğü lüferin mevsimi başladı. Bu balıklarımız da çok güzeldir. Bunlardan 17 - 40 lira arasından satılıyor. Bu şekilde giderse fiyatlar daha da düşebilir. Balıkçı Kenan olarak beklentimiz bu yönde. Palamudun bu bolluğu inşallah devam eder. Halkımız da bol bol balık yer. Çünkü 10 senedir az olduğu için hasret kaldılar" ifadelerini kullandı.

Balıkseverler de bu durumdan memnun
Müşterilerden Ekrem Durmuş da palamudu çok severek yediklerini söyleyerek, "Bu sene çok bol ve fiyatları uygun oldu. Özellikle bu sene dar gelirli insanların palamudu depolayarak balık ihtiyacını gidermesi için büyük bir fırsat oldu. Biz de hem fiyatın uygun, hem besin değeri yüksek hem de lezzetli oluşu nedeniyle seve seve yedik. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.
SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: Balıkçı Kenan, Kenan Balcı, lüfer, palamut, sarıkanat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!