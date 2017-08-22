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Palandöken: 'Araçlarınızı kiraya verirken dikkatli olun'

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve uçak biletlerindeki artış nedeniyle son günlerde araç kiralamada yoğun artış yaşandığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “10 günlük uzun süreli Kurban Bayramı tatili dolandırıcıların iştahını kabartıyor” dedi.

Palandöken: Araçlarınızı kiraya verirken dikkatli olun

22 Ağustos 2017 11:27

Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasından dolayı otobüs biletlerinin neredeyse bittiğini ve ek seferler konulduğunu, havayolunda ise fiyatların kabarık olduğuna işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “10 günlük uzun bayram tatili sebebiyle dolandırıcılar yeni fırsat kapıları bulmaya başladı. İnternet üzerinden araç kiraya verenden tutun da, otobüs, uçak bileti ve kurban satana kadar ne ararsanız var. Özellikle kurban döneminde dolandırıcılar vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışıyorlar. Son dönemde de internet üzerinden satış yapan dolandırıcılar konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı” diye konuştu.

“Araçlarınız kiraya verirken dikkatli olun”

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması sebebiyle otobüs ve uçakta yer bulamayan vatandaşların internet üzerinden araç kiralama yoluna gittiklerini anlatan Palandöken, “Hem aracını kiraya veren, hem de araç kiralayan her iki tarafında oldukça dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle bayram dönemlerinde kontrol ve denetim çok zor. Son dönemde internet üzerinden olmayan araçlar kiraya veriliyor. Önce değişik ve lüks araç resimleri internete konuluyor. Sonra araç internet üzerinden kiraya veriliyor. Son olarak ise paralar hesaba yatırıldıktan sonra kiraya veren kişiye bir daha ulaşmak mümkün olmuyor. Diğer önemli bir konu ise bu dönemde araçlarını yüksek bedelle kiraya verdiğini sanan birçok araç sahibi araçlarını kiraya verdiği kişilere çok dikkat etmeli. Çünkü bu kişiler sahte kimlik ve belgelerle araçları kiralayıp daha sonra sırra kadem basıyorlar. Ya araçlar parçalanıyor, ya da değişik kişilere satılıyor” şeklinde konuştu.  


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