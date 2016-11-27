Büyük süpermarketlerin, alışveriş merkezlerinin (AVM) ve sosyete pazarlarının müşterilerini taşımak için servis kullanmalarının küçük esnafa ve taşımacı esnafına zarar verdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Market ve pazar servisleri acilen kaldırılmalı. Mahalleden taşınmasına karşıyız. Anonslarla, el ilanlarıyla vatandaşları kaçak olarak taşıyorlar. AVM veya sosyete pazarına gitmese bile insanlar servisleri kullanıp işlerini görmeye gidiyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki dolmuşçuya, otobüsçüye, taksiciye zarar veriyoruz. En önemlisi yapılan denetimlerde belgelerinden herhangi biri eksik olan taksici ve minibüsçü esnafının araçları iki ay parka çekilirken, alenen korsan taşımacılık yapan AVM servisleri hiçbir denetime tabi tutulmuyor. Yetkililerimizden bu haksızlığı bir an evvel önlemesini bekliyoruz” dedi.

Bu sorunun geçmişte de gündeme geldiğini ve belediyelerin belli düzenlemeler yaptığını belirten Palandöken, “Marketlerin, AVM'lerin ve sosyete pazarlarının servis araçları personel taşımak için ruhsat alıp, müşterilerini taşıyorlar. AVM, zincir market ve sosyete pazarı servislerinin yaptığı gerçek anlamıyla bir toplu taşıma faaliyetidir ve bu faaliyetin kuralları bellidir. Mahalle aralarında anonslarla, el ilanlarıyla müşteri toplayan servisler dolmuş, otobüs, taksi gibi çalışmaya başladı. Taşıdıklarının hepsi de alışveriş yapmaya gelmiyor. Başka işlerini görüp evlerine gidiyorlar. Eğer servis yapılacaksa hiç değilse alışveriş yapmış, fişini göstereni evine götürün. Ama gelmesi için taşımayın. Taşımacı esnafımızın karı her geçen gün düşerken bu haksız rekabetin bitirilmesi gerekli. Ayrıca, vergi kanunlarına göre bir hizmet bedelsiz olarak sunulsa dahi bunun için KDV ödenmesi gerekirken, AVM servislerinin vergi mükellefiyeti bile bulunmuyor. Açıkça hem vergi kaçağına neden olup hem de korsan taşımacılık yaptıkları halde hiçbir denetime tabi tutulmamaları çok üzücüdür” ifadelerini kullandı.



İlker Turak

