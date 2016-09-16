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Palandöken: 'Bayram dönüşleri hüzünlü olmasın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2006-2016 yıllarında Ramazan bayramlarında, idari tatiller dahil toplam 11 yılda 63 gün tatil yapıldı. Son 11 yılın Kurban bayramlarında ise toplam toplamda 80 gün tatil yapıldı.

Palandöken: Bayram dönüşleri hüzünlü olmasın

16 Eylül 2016 10:26

Yurt genelinde son 11 yılda Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında sadece olay yerinde 836 kişi hayatını kaybetti. Son 10 yılın Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında ise toplam 729 kişi hayatını kaybetti.

11 yıllık tatillerde bin 611 kişi yaşamını yitirdi
2016 yılının ilk 5 gününde ise meydana gelen trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybetti. Yani daha 9 günlük bayram tatili dolmadan 11 yıllık toplam 76 günlük tatil süresi içerisinde 775 kişi hayatını kaybetti. Şuana kadar son 11 Ramazan ve Kurban bayramlarındaki toplam 143 günlük tatilde yaşanan trafik kazalarında ise bin 611 kişi yaşamını yitirdi.

“20 milyon kişi trafikte olacak”
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kazaların önüne geçmek, bu sayıları en aza indirmek için dönüş yolunda özellikle 130 kör noktaya dikkat edilmesini istedi. Palandöken yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Sıcak günler bazı bölgelerde devam ederken metoroloji verilerine göre Karadeniz bölgesinde yağışlı hava tatilcilerimizin dönüş zamanına denk geldi. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermeleri hem kendi can güvenlikleri açısından hem de ülkemizin geleceği bakımından çok önemli. Bayram dönüşü okulların açılıp yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağını düşünürsek yaklaşık 20 milyon kişi trafikte olacaktır. Ülkemizin ve ailelerin derin acılara yaşamaması için trafik kurallarına harfiyen uyalım. En önemlisi sık sık mola verip araç kullanırken mümkünse cep telefonlarınızı kapatmayı unutmayın. Birde yeni ehliyet alıp uzun yola çıkan sürücüler kendilerini sınamaya kalkmasınlar. Mutlaka yanlarında tecrübeli bir şoför nezaretinde araç kullansınlar.” 

Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu


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