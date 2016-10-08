Palandöken, “Dolardaki dalgalanma nedeniyle akaryakıta zam geldi. Eğer OPEC Kasım ayındaki toplantısında petrol üretimini kısma kararını uygulamaya başlarsa petrol fiyatlarındaki yükseliş hızlanır. Bu beklenmeyen durum akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zam olarak yansıyacaktır. Bu gidişle benzin 5 lirayı aşar. A’dan Z’ye her şeye zam gelir. Ulaştırma esnafımızın en büyük maliyeti zaten akaryakıt harcamaları. Esnafın akaryakıt maliyetinin yükünü taşıyacak gücü kalmamıştır. Akaryakıt fiyatları daha da artmadan, son yapılan ÖTV artışı geri alınarak denge sağlanmalıdır” dedi.

“Benzin 5 lirayı aşar”

ÖTV artışıyla beraber bir ay içinde benzine46 kuruş, motorine38 kuruş zam geldiğini, lokomotif etkisiyle akaryakıt girdisi olan tüm ürünlerde fiyat artışı getireceğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, “Akaryakıt fiyatlarındaki büyük artış mal ve hizmet üretim maliyetini etkileyecektir. Eğer OPEC üretimini kısarsa petrol fiyatlarındaki yükselme hız kazanacaktır. Brent petrol fiyatı bugün 52,5 dolardan açıldı. Merkez Bankası’nın yıllardır özveriyle uyguladığı enflasyonist politikaları sıkıntıya sokacak gelişmeler yaşarkenbenzine son bir ayda yapılan yüzde 10 zammın olumsuz etkileri görülecektir. Taşımacılıktan, sanayi üretimine, sebzeden ete kadar her alanda zamdan etkilenmeyecek sektör yok. Zaten piyasaların hareketlenmesine çabalanırken, bu kadar yüksek fiyat artışını vatandaş kaldıramaz. Mutlaka 20 kuruşluk ÖTV artışının geri alınması lazım” diye konuştu.

