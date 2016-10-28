TESK Genel Başkanı Palandöken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Palandöken, mesajında, “Millet olarak sahip olduğumuz Cumhuriyet, demokrasi ve birlik-beraberlik gibi değerlerden büyük güç alarak yarınlara daima umutla bakıyoruz. Büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet bize atalarımızdan kalan en büyük ve güzel miras olup her geçen gün değeri daha iyi anlaşılmaktadır.29 Ekim bağımsızlığı, hürriyeti ve milli egemenliği sahiplenen, büyük mücadele vererek Cumhuriyet’e sahip olan yüce Türk halkının bayramıdır ve içinde nice kahramanlıklar barındıran büyük bir gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 93 yıldır coşkuyla kutlanarak bayrağın, devletin ve milletin bütünlüğünü pekiştirmektedir” dedi.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim tarihinin herkes için çok özel ve gurur dolu bir gün olduğuna dikkat çeken Palandöken, mesajına şöyle devam etti:

“Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere de ulaşacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘muasır medeniyet seviyesine' ulaşmayı amaçlarken, çağdaşlaşmayı ve tüm kurum ve kurallarımızla birlikte bir zihniyet devrimi gerçekleştirilmesini hedeflemişti. Cumhuriyet, düşünce serbestliğidir, birlik ve beraberliktir, milli iradenin yönetimidir. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin, inançların güvence altında bulunduğu yeryüzünün en çağdaş yönetim biçimidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi Türk Esnaf ve Sanatkarları olarak şükran ve minnetle anıyoruz. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

İlker Turak



