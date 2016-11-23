Diğer
Kategoriler

Palandöken: Dolar ve euro bahane ediliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dolar ve euro kurlarındaki artış bahanesiyle ürünlere spekülatörler tarafından zam yapılıp piyasaların suni olarak şişirildiğinin belirterek, “Türk ekonomisi güçlü bir yapıya sahip. Ekonomide yaşanan bu olumsuz süreç kısa süre sonra sona erecektir” dedi.

Palandöken: Dolar ve euro bahane ediliyor

23 Kasım 2016 11:12

Dolar ve eurodaki artışın stokçuları, spekülatörleri ve fırsatçıları yine gün yüzüne çıkardığını kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnşaat sektöründe kaç ürün dövizle alınıyor ve ithal ediliyor ki inşaat malzeme fiyatları ile ev fiyatları ve kiralar birdenbire katlanmaya başlandı. Acilen mülk sahipleri kiralarda indirime gitmeli ve döviz cinsinden alışverişler mutlaka bitirilmelidir. Felaket tellallığı ülkeye zarar getirir. Dövizle yapılan tüm anlaşmalar Türk parasına yani TL’ye çevrilmelidir. Dövize olan bağımlılık mutlaka sona erdirilmelidir” diye konuştu.

“STOKÇULARI HALKIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

İthal ürünleri depoya yığarak dolar ve eurodaki artışı bahane edip ellerindeki ürünlere zam yapan stokçuları halkın yakından takip ettiğini ifade eden Palandöken, “Kesinlikle piyasaları alt üst eden fırsatçı spekülatörlerin balonları kısa sürede patlayacak. Bundan halkımız emin olsun. Küresel bazda yükselişe geçen dolar ve euronun içeride de rekor kırması yılbaşı öncesi daha fazla kazanmak isteyen stokçuları harekete geçirdi. Ürünleri sezon başında kur yükselişinden önce alan ancak dövizdeki rekor artışlardan sonra stok yapan firmalar pişman olacaklar. Stok yapıp haksız kazanç elde etmek isteyen firmaları halkımız yakından takip ediyor” şeklinde konuştu.

“ELEKTRONİK ÜRÜNLERE RAĞBET ETMEYİN"

Özellikle telefon, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik ürünler ile beyaz eşya ürünlerinde fiyatların artırılması için döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen ithalatçı firmaların fırsatçılık yaptıklarını anlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür ürünleri alırken temkinli olsunlar. Piyasalar kısa süre içerisinde rayına oturacak ve döviz kurundaki şuanki dalgalanma gerçek seviyesine gelecektir. Çünkü Türk ekonomisi çok güçlüdür. Mevcut dalgalanma tamamen küresel ekonomik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Hiç kimse panik yapmasın ve Türk ekonomisine güvensin. En önemlisi bu ürünlere zam gelecek diye yüklenmeyin. Zaman içerisinde piyasalar dengeye gelince fiyatlar otomatik olarak düşecektir. O zaman da fırsatçı ve spekülatörlerin balonu patlayacak” şeklinde konuştu.

Etiketler: döviz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç