Dolar ve eurodaki artışın stokçuları, spekülatörleri ve fırsatçıları yine gün yüzüne çıkardığını kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnşaat sektöründe kaç ürün dövizle alınıyor ve ithal ediliyor ki inşaat malzeme fiyatları ile ev fiyatları ve kiralar birdenbire katlanmaya başlandı. Acilen mülk sahipleri kiralarda indirime gitmeli ve döviz cinsinden alışverişler mutlaka bitirilmelidir. Felaket tellallığı ülkeye zarar getirir. Dövizle yapılan tüm anlaşmalar Türk parasına yani TL’ye çevrilmelidir. Dövize olan bağımlılık mutlaka sona erdirilmelidir” diye konuştu.

“STOKÇULARI HALKIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

İthal ürünleri depoya yığarak dolar ve eurodaki artışı bahane edip ellerindeki ürünlere zam yapan stokçuları halkın yakından takip ettiğini ifade eden Palandöken, “Kesinlikle piyasaları alt üst eden fırsatçı spekülatörlerin balonları kısa sürede patlayacak. Bundan halkımız emin olsun. Küresel bazda yükselişe geçen dolar ve euronun içeride de rekor kırması yılbaşı öncesi daha fazla kazanmak isteyen stokçuları harekete geçirdi. Ürünleri sezon başında kur yükselişinden önce alan ancak dövizdeki rekor artışlardan sonra stok yapan firmalar pişman olacaklar. Stok yapıp haksız kazanç elde etmek isteyen firmaları halkımız yakından takip ediyor” şeklinde konuştu.

“ELEKTRONİK ÜRÜNLERE RAĞBET ETMEYİN"

Özellikle telefon, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik ürünler ile beyaz eşya ürünlerinde fiyatların artırılması için döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen ithalatçı firmaların fırsatçılık yaptıklarını anlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür ürünleri alırken temkinli olsunlar. Piyasalar kısa süre içerisinde rayına oturacak ve döviz kurundaki şuanki dalgalanma gerçek seviyesine gelecektir. Çünkü Türk ekonomisi çok güçlüdür. Mevcut dalgalanma tamamen küresel ekonomik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Hiç kimse panik yapmasın ve Türk ekonomisine güvensin. En önemlisi bu ürünlere zam gelecek diye yüklenmeyin. Zaman içerisinde piyasalar dengeye gelince fiyatlar otomatik olarak düşecektir. O zaman da fırsatçı ve spekülatörlerin balonu patlayacak” şeklinde konuştu.