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Palandöken: 'Ekonomide alınan tedbirler olumlu yanıt verdi'

Ekonomide alınan tedbirlerin olumlu yanıt verdiğini ve doların panzehirinin halkın bilinçlenmesi olacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Spekülatörlerin dolar üzerindeki oyunları bozuldu ve bozulmaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte Türk Lirasının değer kazanması ve bütün hesapların, yatırımların yabancı paradan arındırılması ile Dolar ve Euro’nun yükselmesi önlenecek" dedi.

Palandöken: Ekonomide alınan tedbirler olumlu yanıt verdi

17 Ocak 2017 10:01

"Yatırımcılar fırsatı iyi değerlendirmeli"

Merkez Bankasının döviz kurlarının düşmesi konusunda aldığı kararları desteklediklerini de anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarının düşmesiyle beraber kredi faizlerinin de aşağı çekilmesi halinde ekonomi yeniden toparlanmaya başlayacak. Yatırım ortamı iyileşecek ve ekonomide yeniden yatırımların hız kazanması için gerekli ortam sağlanmış olacak. Yeni teşvik sistemi çok büyük avantajlar sağlıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların bu fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem ekonomik büyüme artar, hem de yatırımcılar kazanır" diye konuştu.

"Yatırımcılar kredi derecelendirme kuruluşlarını ciddiye almıyor"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kurların yükseldiği dönemde Türkiye’nin ülke notunu düşürdüğünü belirten Palandöken, "Halbuki yabancılar için en uygun yatırım zamanı kurların yüksek olduğu zamandır. Ay sonuna doğru Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşüreceği yönünde açıklama yapması yatırımcıyı etkilemeyecektir. Yatırımcılar artık bu tür kuruluşları ciddiye almıyor" ifadelerini kaydetti. 


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