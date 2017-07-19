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Palandöken: “Gençleri tercihlerinde özgür bırakın”

Üniversite tercihleri konusunda gençler üzerinde baskı uygulanmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gençler hangi üniversitede hangi bölümü okumak istiyorlarsa oraya yönelmeliler. Kendini tanıyan ve ideallerinin farkında olan her genç, kendi istekleri doğrultusunda tercih yapmalı. Aileler bu konuda çocuğunun isteklerine karşı anlayış göstermeli” dedi.

Palandöken: “Gençleri tercihlerinde özgür bırakın”

19 Temmuz 2017 11:35

Üniversite tercihi yapacak gençlerin seçimleri konusunda özgür bırakılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üniversite tercihlerinin 18 Temmuz'da başladığını ve 29 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, gençlerin hangi üniversitede, hangi bölümde okumak istiyorsa, özgür bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Palandöken, "Örneğin asık suratlı bir doktora muayene olmayı kimse istemez. Çevresel baskılar sebebiyle o mesleği seçmiş bireylerin kendisine de bu ülkeye de faydası dokunmaz. Gençlerin üniversite tercihlerinde de meslek seçimlerinde de üzerinde baskı uygulanmamalı. Aileler her zaman çocuğumuz en iyi okullarda okusun en gözde meslekleri seçsin temennisi içerisinde olurlar. Fakat bir çocuğun düşünsel becerisi sanata veya el becerisi zanaata yatkın olabilir. Ailesinin baskısıyla bambaşka bir bölümde okuyan çocuğun zamanla bu yeteneği de kaybolur. Bu ülkenin doktor ve mühendis kadar, berber ve terziye, araba tamircisinden her çeşit meslekten esnafa ihtiyacı vardır. Gençlerin girişimci ruhu erken yaşta söndürülmemeli, her zaman özgür olmalıdırlar. Bir filozofun da dediği gibi ‘Sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın.’ Bunun aksi ise ömür boyunca yapılan meslek eziyet gibi gelir” mesajını verdi.  


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