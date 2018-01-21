Palandöken güven tazeledi

Ankara Congresium’da gerçekleştirilen Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının 26 Olağan Genel Kurulu’na mevcut Başkan Bendevi Palandöken ile Bahadır Koç yarıştı. Aynı zamanda Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanlığı görevini de yürüten Bendevi Palandöken, rakibine 134 oy fark atarak yeniden seçildi.

Kayıtlı 3 bin 812 üyeden bin 553 kişinin oy kullandığı seçimde Bendevi Palandöken 837 oy alırken, rakibi Bahadır Koç da 703 oy aldı, 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Bendevi Palandöken, Yaşar Karaduman, Nazım Erdoğdu, İlhami Keleş, Namık Sölpükler, Vahit Oğuz, Alpaslan Aydın, Ali Birdal, Derya Işıklı, İbrahim Acarı ve Hüseyin Karadan.