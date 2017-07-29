Palandöken: “Her 10 otomobilden biri sigorta yaptırmıyor”

Trafiğe kayıtlı her 10 araçtan ortalama 2’sinin zorunlu trafik sigortası yaptırmadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sigortasız araçların yükü diğer sigortalılara dağıtılıyor. Ancak sigortasız araçların sigortalı olması için hiçbir çalışma yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

“Her 10 otomobilden biri sigorta yaptırmıyor”

Trafik sigortasında bir başka sorunlu alanın da sigortasız taşıtlar olduğunu anlatan Palandöken, “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin 2017 yılı Nisan ayı verilerine göre, her 10 otomobilden biri sigorta yaptırmıyor. Sigortasızlık oranı kamyonetlerde yüzde 14,36; kamyonlarda yüzde 22,66; minibüslerde yüzde 21,67 ve otobüslerde ise yüzde 27,94. Bu kadar yüksek bir sigortasızlık oranı nedeniyle bu araçların ödemediği primlerin yükü, sigortalılara dağılıyor ama sigortasızlık oranlarını azaltma yönünde ek bir çabanın sarf edilmediği de görülüyor” diye konuştu.

Palandöken, diğer taraftan, her iki traktörden birisinin ve her 10 motosikletten 7’sinin sigortasız olduğunun kayıtlarda görüldüğünü belirterek, “Zorunlu trafik sigortasında havuz sisteminin bir başka kabul edilemez tarafı da burada. Bu kadar yüksek bir sigortasızlık oranına rağmen traktör ve motosikletler riskli olarak kabul edilmiyor ve havuza dahil edilmiyor. Oysa, çiftçi kayıt sistemi üzerinden traktörlerin, şehir içinde yapılacak trafik denetimlerinde de motosikletlerin sigorta yapmaları kolaylıkla sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben