Teşvik politikaları ile yalnızca teknolojik ve katma değeri yüksek yatırımların desteklendiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teşvik sisteminin proje bazındaki yatırımları hedefleyecek şekilde revize edilmesi son derece olumlu. Ancak unutulmamalı ki ileri teknoloji içeren yatırımlar, aynı zamanda en az istihdam yaratan yatırımlardır. İnsanların yapacağı işi makinelerin yaptığı yatırımlardır. Dolayısıyla teşviklerin istihdama katkısı çok sınırlı kalıyor. Oysa amaç ekonomik büyüme ve kalkınma ise yatırımların yanında istihdamın da artması hedeflenmeli" diye konuştu.

"Mikro teşviklerle istihdam artırılmalı"

Küçük işletmelere yönelik mikro teşviklerle istihdamın artmasının mutlaka sağlanması gerektiğini anlatan Palandöken, "Ara eleman açığının envanteri hazırlanmalı ve işsiz gençleri ara eleman ihtiyacı olan sektörlere yönlendirecek bir sistemle krizden fırsat yaratılmalı. Her 5 gençten biri işsizken birçok sektörde ara eleman bulunamıyor. Ara elemanlar en çok yurt dışında talep gördüğü için büyük şirketler Türkiye’den ara eleman ithal ederken Türkiye’de eleman sıkıntısı çekiliyor. Gerekirse ara eleman konusunda tersine göçün teşvik edilmesi de dahil her yöntem tartışılmalı ve değerlendirilmeli" şeklinde konuştu.

