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Palandöken: 'Her 5 gençten 1'i işsiz'

İşsizlik oranının yüzde 11,3’e çıkmasının özellikle gençleri kaygılandırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül ve Ekim aylarında işsizlik oranının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu durum en başta gençleri kaygılandırıyor. Reform şeklinde olmasa da mikro teşviklerle işsizliği azaltacak tedbirler alınmalı" dedi.

Palandöken: Her 5 gençten 1i işsiz

21 Kasım 2016 09:10

Teşvik politikaları ile yalnızca teknolojik ve katma değeri yüksek yatırımların desteklendiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Teşvik sisteminin proje bazındaki yatırımları hedefleyecek şekilde revize edilmesi son derece olumlu. Ancak unutulmamalı ki ileri teknoloji içeren yatırımlar, aynı zamanda en az istihdam yaratan yatırımlardır. İnsanların yapacağı işi makinelerin yaptığı yatırımlardır. Dolayısıyla teşviklerin istihdama katkısı çok sınırlı kalıyor. Oysa amaç ekonomik büyüme ve kalkınma ise yatırımların yanında istihdamın da artması hedeflenmeli" diye konuştu.

"Mikro teşviklerle istihdam artırılmalı"
Küçük işletmelere yönelik mikro teşviklerle istihdamın artmasının mutlaka sağlanması gerektiğini anlatan Palandöken, "Ara eleman açığının envanteri hazırlanmalı ve işsiz gençleri ara eleman ihtiyacı olan sektörlere yönlendirecek bir sistemle krizden fırsat yaratılmalı. Her 5 gençten biri işsizken birçok sektörde ara eleman bulunamıyor. Ara elemanlar en çok yurt dışında talep gördüğü için büyük şirketler Türkiye’den ara eleman ithal ederken Türkiye’de eleman sıkıntısı çekiliyor. Gerekirse ara eleman konusunda tersine göçün teşvik edilmesi de dahil her yöntem tartışılmalı ve değerlendirilmeli" şeklinde konuştu.
 


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