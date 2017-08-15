Palandöken: “İçeceğin şişesi içecekten pahalıya geliyor”

Cam şişede satılan bazı ürünlerin şişesinin, içindeki içecek ve yiyecekten daha pahalıya geldiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, “Cam şişenin geri kazanımının sağlanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi su, meşrubat, süt, soda ve yoğurt gibi cam şişe ve kavanozlarda satılan ürünlerin depozito uygulaması ile satılması gerekir. Gelişmiş ülkelerin halen geri kazanılmış cam şişe ve kavanozlar ile ülke ekonomilerine katkı sağlıyor. Vatandaşın içtiği her şişede satılan içecek ve yediği her kavanozlu üründe hem cebine hem ülke ekonomisine zarar geliyor" şeklinde konuştu.

Son yıllarda plastik ürünlerin zararları konusunda halkta daha fazla bilinçlenme olduğunu vurgulayan Palandöken, “Plastik ve diğer kimyasal ürünler arttıkça kanser vakalarının da aynı hızda arttığını gören tüketiciler gün geçtikçe daha fazla cam ürünlere ilgi gösteriyor. Artık sadece içecekler değil, yoğurt, salça, turşu, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler de cam kaplarda satılıyor. Bu da ülke genelinde her gün milyonlarca camdan üretilen ürünlerin satılmasına neden oluyor. Depozito uygulaması olmayınca camdan yapılan şişe ve kaplar, içindeki ürünle birlikte satılıyor. Dolayısıyla tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi süt, su, meşrubat, soda gibi ürünlerde uygulanan depozitolu satış yöntemi bugün de aynı şekilde devam etmeli. Depozito olmadığında içeceğin şişesi, içindeki sıvıdan pahalıya geliyor. Hem kendi cebimizi korumak hem ekonomimizi güçlendirmek adına depozito uygulaması büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cam şişelerin geri kazanımları konusunda duyarlılık oluşturulmasını isteyen Palandöken, şunları söyledi:

“Ülkemizin cam sanayii üretim kapasitesi 3,5 milyon ton. Su, meşrubat, soda, süt ve benzeri şişede tüketilen içecekler ile yoğurt, salça, turşu, zeytin gibi ürünlerde kullanılan camların geri kazanımı bu noktada çok önemli. Cam şişelerin diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi çevre kirliliği açısından da önemli olduğu için her vatandaşımız bu konuda duyarlı olmalı. Doğada atık halde bulunan cam şişeler büyük orman yangınlarına sebep olabiliyor. Bu yangınları önlemenin yanı sıra şişeler geri kazanım sağlayacak şekilde alınıp satılırsa içeceklerin fiyatları da düşecektir. Ülkemiz her cam şişeyi çöpe atacak kadar zengin bir ülke değil.”

