Palandöken: “İndirim kampanyanlarının cazibesine kapılmayın”

“Gerçekten yüzde 70 indirim yapan mağaza 1 sene sonra batar”

Gerçeği yansıtmayan rakamlarla satış kampanyası düzenleyen mağazalara karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVMler müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Yüzde 70 indirim, 3 al 1 öde, şu kadar liradan başlayan fiyatlarla gibi cümlelerle satış artırmaya çalışıyorlar. Gerçeği yansıtmayan pazarlama teknikleri müşteriyi yanıltıyor. Gerçekten belirlediği satış fiyatı üzerinden yüzde 70 indirim yapabilen bir mağaza senesine kalmadan batar. Demek ki fiyatları olduğundan yüksek tutup onun üzerinden indirim yapılıyor. Örneğin 29,90’dan başlayan fiyatlarla yazıyor fakat mağazanın veya reyonun bir yerinde o fiyata ürün göremiyorsunuz. Bu da vatandaşın güvenini kırıyor. Vatandaşlarımız uçuk derecede indirim kampanyalarına karşı temkinli olmalı” ifadesini kullandı.

“Paranızı fuzuli alışveriş yaparak israf etmeyin”

Palandöken vatandaşların fuzuli alışveriş yapmamaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Büyük indirimlerin cazibesine kapılarak ihtiyaçtan fazlası alınmamalı. Bu hem kıyafet hem para açısından israfa neden olur. Kredi kartına şu kadar indirim veya taksit yapıyoruz diyorlar. Alışverişlerin büyük çoğunluğu da zaten kredi kartlarıyla yapılıyor. Hal böyle olunca vatandaş kredi kartına yükleniyor. Şu an kredi kartı borcu olan vatandaş sayısı 32 milyonun üzerinde. Kredi kartına sağlanan koşullar cazip gibi görünse de cebin düşmanı. Ödemeler imkân varsa nakit şekilde yapılmalı.”