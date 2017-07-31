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Palandöken: “İndirim kampanyanlarının cazibesine kapılmayın”

Özellikle Alışveriş Merkezlerinin (AVM) müşteri çekip satışları artırmak için uçuk ve inandırıcı olmayan kampanyalar yaptığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM içerisindeki mağazaların vitrinlerinde dev indirimler, inandırıcılıktan uzak kampanya afişleri var.Bunlar gereksiniminizden daha fazlasını almanıza yol açan ve israfa sebep olan satış teknikleri. Vatandaşlarımız bu tarz kampanya yazılarına şüpheyle yaklaşılmalı. Her indirim yazan mağazaya kanmamalı” dedi.

Palandöken: “İndirim kampanyanlarının cazibesine kapılmayın”

31 Temmuz 2017 11:11

“Gerçekten yüzde 70 indirim yapan mağaza 1 sene sonra batar”

Gerçeği yansıtmayan rakamlarla satış kampanyası düzenleyen mağazalara karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVMler müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Yüzde 70 indirim, 3 al 1 öde, şu kadar liradan başlayan fiyatlarla gibi cümlelerle satış artırmaya çalışıyorlar. Gerçeği yansıtmayan pazarlama teknikleri müşteriyi yanıltıyor. Gerçekten belirlediği satış fiyatı üzerinden yüzde 70 indirim yapabilen bir mağaza senesine kalmadan batar. Demek ki fiyatları olduğundan yüksek tutup onun üzerinden indirim yapılıyor. Örneğin 29,90’dan başlayan fiyatlarla yazıyor fakat mağazanın veya reyonun bir yerinde o fiyata ürün göremiyorsunuz. Bu da vatandaşın güvenini kırıyor. Vatandaşlarımız uçuk derecede indirim kampanyalarına karşı temkinli olmalı” ifadesini kullandı.

“Paranızı fuzuli alışveriş yaparak israf etmeyin”

Palandöken vatandaşların fuzuli alışveriş yapmamaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Büyük indirimlerin cazibesine kapılarak ihtiyaçtan fazlası alınmamalı. Bu hem kıyafet hem para açısından israfa neden olur. Kredi kartına şu kadar indirim veya taksit yapıyoruz diyorlar. Alışverişlerin büyük çoğunluğu da zaten kredi kartlarıyla yapılıyor. Hal böyle olunca vatandaş kredi kartına yükleniyor. Şu an kredi kartı borcu olan vatandaş sayısı 32 milyonun üzerinde. Kredi kartına sağlanan koşullar cazip gibi görünse de cebin düşmanı. Ödemeler imkân varsa nakit şekilde yapılmalı.”  


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