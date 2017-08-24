Palandöken: 'İnternet üzerinden kurbanlık alırken dikkat'

İnternetten kurbanlık alan vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'nda internet dolandırıcılarına karşı uyanık olunmalı. Başka bir hayvanın fotoğrafı konularak satışa çıkarılan kurbanlıklar oldukça fazla. Bir kurbanın kesilebilmesi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı internet üzerinden anlaşılmaz. Dinimizin gerekliliklerinde de olduğu gibi hayvanın kurbanlık şartlarına uyup uymadığını direkt olarak gözle görülüp bakılmalı. Hayvanın tüylerine, burnuna, kuyruğuna ve benzeri özelliklerine bakılarak sağlıklı olduğuna karar verilmeli. İnternet üzerinden seçilip satın alınan kurbanlık, bayramınızı mahvedebilir. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra ne kurbanlığı teslim ediyor ne de kesim yeri diye gösterdikleri yerde duruyor" ifadelerini kaydetti.

"Bayramda sevabınızın üzerine dolandırıcı gölgesi düşmesin"

İnternet üzerinden kurbanlık alışverişinin dolandırıcılar dışında gelenek boyutunun da olduğunu vurgulayan Palandöken, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dolandırıcılara karşı önlem almalı. Herhangi bir dolandırılma durumunda ise bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilmeli. Belediye ve zabıtalar kesim yerlerinde, pazarlarda kontrol yapmalı. Bu durumun dolandırıcılar dışında başka bir boyutu daha var. Hiç yorulmadan kısa sürede internetten alışveriş geleneklerimizi de yavaş yavaş öldürüyor. Halbuki gidip görülüp ve seçilen hayvanın başında pazarlık hem sünnettir hem de geleneklerimize yerleşmiştir. Bayramda kimsenin mutluluğunun ve sevabının üzerine dolandırıcı gölgesi düşmemesi için vatandaşlarımız kesim yerlerinden görerek kurbanlık almalıdır" dedi.