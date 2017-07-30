Palandöken: 'İş yeri kiralarında stopaj vergisi kalkmalı'

Stopaj uygulamasının, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş yeri kiralarında kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mükellef değil, kiracı konumundaki ticaret erbabı ödemektedir. Yani mal sahibinin vergisini de biz ödüyoruz. Kira stopajı yükü esnafın sırtından kaldırılmalı” diye konuştu.

“Kazanan başka, kazancın vergisini ödeyen başka”



Kira stopajının kaldırılması ile esnafımızın rahatlayacağını ve üstünden büyük bir yükün kalkacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf dükkan açmak için iş yeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Bu nedenle, yapılan kira sözleşmeleri net kira üzerinden belirleniyor ve vergi yükü de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kalıyor. 2016 yılında iş yeri kiralarından kesilen toplam stopaj vergisi 6,7 milyar lira. İş yerleri kira olan esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde iş yeri sahibi ödemiş gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Ödenmeyen verginin iadesi alınıyor”



30 bin lirayı aşan kira gelirlerinde iş yeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduklarını da belirten Palandöken, “İş yeri sahipleri beyanname veriyor ancak vergi ödemedikleri gibi üstüne vergi iadesini alıyorlar. Yani vergiyi esnaf ve sanatkarlar ödüyor, verginin iadesini vergiyi fiilen ödeyen esnaf değil, bir kuruş dahi vergi ödemeyen mal sahipleri alıyor. Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek iş yeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse bir başkasının geliri için vergi ödemek zorunda kalmayacaktır” diye konuştu.



ANKARA (İHA) -