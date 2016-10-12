İşsizlik oranının hızla düşürülmesi için gençlerin esnaf ve sanatkarlığa yöneltilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar kendi emeği ile çalışırken yanında istihdam ettikleriyle işsizliğin azalmasına da katkı sağlamaktadır. Mesleki eğitimin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Elinde mesleği olan gençlerimiz teşvik edilip, desteklenerek kendi işini kurması sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.

"İşini kuracak olana vergi muafiyeti"

Esnaf ve sanatkarın üretim sisteminin ayakta kalması için çıraklık eğitiminde kalitenin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "Esnaf yanında yetişen kalfaların da, çıraklar gibi iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmalı ve bu gençlere teşvik ücreti desteği sağlanarak gençler açısından çıraklık sistemi daha cazip hale getirilmelidir. Bu şekildeki bir teşvik, gençlerin üniversite kapılarına yığılmalarını önleyerek, meslek liselerine olan talebi artıracaktır. Aynı zamanda, sanayinin en büyük sorunu olan ara eleman ihtiyacı da bu şekilde karşılanmış olacaktır. Ustalık belgesi alıp da kendi işyerini kurmak isteyen gençlere de vergi muafiyeti sağlanarak destek verilmelidir. Bu çerçevede, mesleki kalite standardını sağlama adına ülkemizde hayata geçirilmeye çalışılan mesleki yeterlilik sistemine entegre, akredite bir çıraklık sistemini çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

"Mesleki eğitim işsizliğin ilacı"

Mesleki eğitim merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılmasını istediklerini söyleyen Palandöken, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Buralardan mezun olan gençlerimizin ustalık belgesi ile birlikte alacakları mesleki yeterlilik belgeleri AB düzeyinde de geçerli olacaktır. Hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde iş kapılarının açılması sağlanacaktır. Buraya gelinceye kadar da belli destek ve teşviklerin verilmesi faydalı olacaktır. Başta Ahilik geleneğinin çağdaş temsilcileri olan çıraklarımızın lise mezunu statüsüne yükseltilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca 2 yıllık yüksekokullarda okuyan erkek öğrencilerimiz için askerlik sürelerinin kısaltılması meslek yüksekokullarını cazip hale getirir."