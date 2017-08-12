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Palandöken: 'Köyler eski şaşalı günlerine tekrar kavuşmalı'

Köy nüfuslarının hızla azaldığına vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köye dönüş projelerinin güncellenmesini isteyerek, ”Köy nüfusu son on yılda 14,6 milyon azalarak 6,1 milyona düştü. Nüfusu tekrar artırmak ve tarımı geliştirmek için köye dönüş projelerinin güncellenmesi gerekiyor. Özellikle projelerde yaş sınırı kaldırılmalı. Köyler eski şaşalı günlerine tekrar kavuşmalı” dedi.

Palandöken: Köyler eski şaşalı günlerine tekrar kavuşmalı

12 Ağustos 2017 10:24

Gittikçe azalan köy nüfuslarının artırılmasına yönelik projelerin güncellenmesi gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son 10 yılda ülkemizin toplam nüfusu 9,2 milyon artarak 79,8 milyon olurken belde ve köy nüfusu 14,6 milyon azalarak 6,1 milyona düştü. 1927 yılında belde ve köy nüfuslarının 10,3 milyon olduğunu göz önüne alırsak ciddi bir azalma olduğunu görebiliriz. Bu azalma ekonomide, tarım ve hayvancılıkta gerilemeye ve üretimde azalmaya sebep olur. Köy yaşamını eski hareketli günleri geri döndürmek için üretilen projeler tekrar güncellenmeli” diye konuştu.

“Köye dönüş projeleri iyileştirilerek yenileri yapılmalı”

Var olan köye dönüş projelerinin yanı sıra yeni hibe projeler de üretilmesini isteyen Palandöken, “Kısa süre önce kabine revizyonu ile görev değişikliği olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı var olan köye dönüş projelerini güncelleyip iyileştirmeli. Bu projelerde özellikle yaş sınırı çiftçinin önünde büyük bir engel. Köyüne dönüp tarım ve hayvanlık yapmak isteyen vatandaş yaş sınırına takılıyor. Tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak için hızla azalan köy nüfusları engellenmeli. Tarımda üretkenlik ve çeşitliliği artırmak için yeni hibe projelerin de sayısının artırılmalı” şeklinde söyledi. 


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