Palandöken: 'Küçük esnaf da turizmden nasibini almalı'

Turizmin belirtilen hedefe ulaşmak için her şey dahil sistemden kurtulması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2023'te 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefine ulaşmak için her şey dahil sisteminin değiştirilmeli ve turistler otel dışına çıkarılmalı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini kaçırmamak için otelden dışarı çıkmayan turistler, yalnızca havalimanı ve otel arasında seyahat ediyor ve gittikleri şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanımadan, yöresel lezzetlerini tatmadan ülkesine dönüyor. Bu yüzden bölge esnafı da turizmden hiçbir kazanç sağlayamıyor. Turizm sektörü yalnızca otel turizmi anlayışından kurtarılmalı. Yurt dışından gelen turistler kişi başı ortalama 611 dolar harcama yapıyor. Her şey dahil sistem kaldırılırsa turistler otelden çıkarak çevreyi gezmeye ve alışveriş yapmaya başlar. Bu da hem esnafı canlandırır hem de milli gelire büyük katkı sağlar" ifadelerini kaydetti.

"Tanıtım broşürleri zorunlu olsun"

Turizmde yeni konseptler belirlenmesi gerektiğini belirten Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt dışı turizm gelirlerinin yüzde 81’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde ediliyor. Yabancı turistlerin ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ise 845 dolar. Bu ortalamanın artması içinse turistlerin otele bağlı kalmamaları gerekiyor.Turistler, gittikleri şehirlerin tarihi ve coğrafi özelliklerini tanımalı ve Türk insanının misafirperverliğini hissetmeli. Sektördeki canlılığı artıracak en önemli unsur, turistin memnuniyetidir. Ülkesine memnun dönen turist, gezip gördüğü yerleri başkalarına anlatacak ve ülkenin tanıtımına katkıda bulunacaktır. Bizim de ülkemizi turistlere daha iyi tanıtmak için havaalanlarında ve ulaşım araçlarında tanıtım broşürü bulundurmayı zorunlu hale getirmemiz gerek. Turistler, adım attıkları her yerde bulunduğu yörenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı broşürleri görmeli."