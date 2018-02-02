Palandöken: 'Mobilya sektöründe ihracat ithalatı 4’e katladı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün hızla büyüdüğünün ve mobilyacı esnafının da ihracat yapabilmesi için desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Ülkemizde mobilya sektörünün ihracatı son 5 yılda yüzde 25 arttı. Sektör 5.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı. Hızla büyüyen bu sektörde mobilyacı esnafının da ihracat yapabilme yolu açılmalı. Asıl işçiliği yapan zanaatkârlarımız desteklenmeli. Yurt dışına ihraç edilen dizi ve filmlerde yerli ürünlere buzlama yapılmadan yer verilmeli. İhracatın artmasındaki en önemli etken küçük esnafın desteklenmesi ile reklam ve tanıtımdır” dedi.

Geçtiğimiz yıl mobilya sektöründe ihracatın ithalatı 4’e katladığını belirten Palandöken, “Ülkemizin mobilya sektörü en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi. Sektör üretimin yüzde 34’ünü ihraç ediyor. Geçtiğimiz yıl ihracat ithalatı 4’e katladı. İhracat 2,3 milyar dolar, ithalat ise 505 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobilya sektörümüz dış ticaret fazlası verdiğimiz nadir sektörlerden bir tanesi. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise sırasıyla Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD. En çok ithalat yaptığımız ülkeler ise Almanya, İtalya, Çin, Polonya ve Romanya oldu. 2023’te 10 milyar dolarlık bir pazar hedefleyen bu sektörün reklamlarla desteklenmesi gerekiyor. Bu destek sağlandığında sektör büyümesi hız kazanacak, işletmelerin kapasitesi artacaktır. Böylelikle istihdam artacak, ülkemiz 2023'deki mobilya satışında hedeflediği noktaya hızla ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Mobilyacı esnafımızın da ihracat yapma yolu açılmalı”

Üretim kısmında olan mobilyacı esnafının da ihracat yapması için desteklerin artması gerektiğine değinen Palandöken, “Ankara Siteler ve Bursa İnegöl’deki mobilyacılarımız dünyada isim yapmış mobilyacılar. İşin üretim kısmında olan zanaatkârlarımız mobilya sektöründe dünya çapında rağbet görecek konuma geldiler. Küçük esnaf da büyük firmalar gibi ihracat yapacak konuma getirilmeli. Bu da destekler ile gerçekleşir. Bu destek ihracatın artmasında büyük rol oynayacaktır. Mobilya sektörü gibi üretimde güçlü olduğumuz alanlarda reklam ve tanıtım da çok önemli. 142 ülkeye dizi ve film ihraç ediyoruz. Bu filmlerde yerli mobilya ürünlerinin gösterilmesi dizi ihracatında en güçlü olduğumuz pazarlarda reklamımızın yapılması demektir. İhraç edilen filmlerde yerli ürünlere buzlama yapılmamalı ki izleyici görebilsin, talep edebilsin. Böylelikle dolaylı yoldan reklam ve tanıtım ile ihracatın artması sağlanacaktır” diye konuştu.