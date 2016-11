Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’unun otomotiv ve yan sektörlerinden elde edildiğinin altını çizen Palandöken, “Bazen vergi oranlarını artırmak vergi gelirlerini artırmaz, tersine azaltabilir. Otomotivdeki vergi artışı ile Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olma riski var. Ekonominin durgunluğa girdiği bu dönemde vergi artışından çok vergi indirimlerine ihtiyaç var. Yeni ÖTV sistemi, vergide adalet sağlanması açısından çok olumlu ancak makro ekonomik hedeflerin tutması için kararın 6 ay ertelenmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

-“Çevrenin önemi her geçen gün artıyor”

Gelişmiş ülkelerde otomotiv sektöründen alınan vergilerin öncelikle çevre etkileri hedeflenerek alındığını belirten Palandöken, “Ülkemizde de çevre kirliliğinin önemi her gün daha da artıyor. Elektrikle ve doğalgazla çalışan ticari araçlar için katma değer vergisi istisnası getirilerek bu araçlar teşvik edilmeli. Ayrıca engellilere hizmet etmek amacıyla özel donanımlı ticari araçlardan da KDV alınmamalı. Bu tür teşvikler, her şeyden önce toplumun refahı içindir” sözlerine yer verdi.