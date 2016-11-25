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Palandöken: Otomobilde ÖTV kararı 6 ay ertelenmeli

Otomobillerin vergisinin yüzde 5,9 ile yüzde 17,7 arasında artırıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu karar 6 ay ertelenmeli” dedi.

Palandöken: Otomobilde ÖTV kararı 6 ay ertelenmeli

25 Kasım 2016 12:36

Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’unun otomotiv ve yan sektörlerinden elde edildiğinin altını çizen Palandöken, “Bazen vergi oranlarını artırmak vergi gelirlerini artırmaz, tersine azaltabilir. Otomotivdeki vergi artışı ile Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olma riski var. Ekonominin durgunluğa girdiği bu dönemde vergi artışından çok vergi indirimlerine ihtiyaç var. Yeni ÖTV sistemi, vergide adalet sağlanması açısından çok olumlu ancak makro ekonomik hedeflerin tutması için kararın 6 ay ertelenmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"ÇEVRENİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Gelişmiş ülkelerde otomotiv sektöründen alınan vergilerin öncelikle çevre etkileri hedeflenerek alındığını belirten Palandöken, “Ülkemizde de çevre kirliliğinin önemi her gün daha da artıyor. Elektrikle ve doğalgazla çalışan ticari araçlar için katma değer vergisi istisnası getirilerek bu araçlar teşvik edilmeli. Ayrıca engellilere hizmet etmek amacıyla özel donanımlı ticari araçlardan da KDV alınmamalı. Bu tür teşvikler, her şeyden önce toplumun refahı içindir” sözlerine yer verdi.

Etiketler: Bendevi Palandöken, otomobil, otomotiv sektörü


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