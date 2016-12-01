Komşu ülkelerdeki fiyatlarla ülkemizdeki fiyatlar arasındaki makas arttıkça sınırdan kaçak ürün geçişlerinin de arttığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Komşu ülkelerdeki tütün ürünleri fiyatı ile ülkemizdeki fiyatlar arasında çok büyük bir fark olmasa belki kaçak ürün girişi de asgaride olacak, ancak bizim komşularımızdaki sigara fiyatı ile ülkemizdeki fiyatlar arasında tam bir uçurum var. Bu da kaçakçıların kârının artmasına zemin hazırlıyor” diye konuştu.

“Sahte içki üretiminin ve zehirlenme vakalarının artmasından endişe ediyoruz”

İçki ve sigaradaki ÖTV zammının zamanlamasının da yanlış olduğuna değinen Palandöken, “Yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin ve bundan kaynaklı zehirlenme vakalarının artmasından endişe ediyoruz. Vatandaşlarımızı da bu vesileyle şimdiden uyarıyoruz. Ucuz olan hiçbir ürün can sağlığınızdan daha önemli değil. Alacağınız ürünleri yetki belgesi olan güvenilir yerlerden alın. Kaçak ve sahte üretim olduğundan şüphe ettiğiniz ürünleri ve bunları satanları yetkililere bildirin” şeklinde konuştu.