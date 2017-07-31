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Palandöken: Petrole zam, enflasyonu yeniden artırır

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren benzin ve motorine yapılacak olan 11 kuruşluk zammın enflasyonu yeniden artışa geçireceğini söyledi.

Palandöken: Petrole zam, enflasyonu yeniden artırır

31 Temmuz 2017 11:46

Petrole yapılan zammın piyasada A'dan Z'ye her ürünü etkileyeceğini belirten Palandöken, benzin ve motorine sürekli zam yapılmasından kaçınılmasını istedi.

“Petrole yapılan zamlar lokomotif olarak ürünlere yansıyor”

Petrole yapılan zamların piyasaları A’dan Z’ye olumsuz etkilediğini anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Oysa petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli,çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor” dedi.
 

Etiketler: Bendevi Palandöken


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