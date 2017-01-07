Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Palandöken: Sömestri tatilini turizm bölgelerinde geçirin

Palandöken: Sömestri tatilini turizm bölgelerinde geçirin

2016-2017 eğitim öğretim yarıyıl tatilinin yaklaştığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan gerileme ve ekonomide yaşanan olumsuzluklar sebebiyle vatandaşların 20 Ocak 2017 tarihinde başlayacak 16 günlük sömestri tatillerini turizm bölgelerinde yapılmasını istedi.

Palandöken: Sömestri tatilini turizm bölgelerinde geçirin

07 Ocak 2017 09:37

İngiliz The İndependent Gazetesi’nde yayınlanan makalede herkesin Türkiye’ye tatile gitmeleri çağırısını olumlu karşıladığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız da bu çağırıya uymalı ve ilk adımı 20 Ocak’ta başlayacak 16 günlük yarıyıl tatillerini ülke içinde yaparak atmalıdırlar. Yani 2017 yılını fırsat yılına çevirmeliyiz" dedi.

"Törer uluslararası işbirliği ile önlenir"
Terörün turizm endüstrisi üzerinde oluşturduğu olumsuz sonuçların büyük boyutlarda olduğunu belirten Palandöken, "Turizm sektörünü hedef haline getiren saldırıların planlanmasından gerçekleştirilmesine kadar geçen süreç ancak uluslararası çaptaki kriz yönetimi planlarıyla önlenebilir. Terörizmle baş edebilmek için önce bu illetin uluslararasında kabul görecek bir tanımının olması gerekmektedir. Bu tanım çerçevesinde mücadele taviz verilmeksizin yapılmalıdır. Gerek ekonomik gerekse siyasi nedenlerle teröre destek veren, görmezden gelen ülkelerin bu tutumlarından vazgeçmeleri için kamuoyu baskısı oluşturulmalıdır" diye konuştu.

"Uluslararası işbirliği yapılmalı"
Uluslararası alanda turizm sektörü özelinde işbirliği tesis edilmesi gerektiğini de anlatan Palandöken, "Bu işbirliği BM, NATO ya da Avrupa Parlamentosu tarzında bir örgütlenmeye dönüştürülmelidir. Terör konusunda sürekli yenilenen, geliştirilen, değiştirilen mücadele politikası yapılmalıdır. Kamuoyunda acilen korkunun vatandaşların üzerinden atılması için çalışılmalı, kargaşa ortamı doğuracak açıklamalardan sakınılmalıdır. Uluslararası düzeyde turizm strateji merkezleri kurulmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli unsuru olan güvenlik güçlerinin morali yükseltilip sürekli canlı tutulmalıdır. Teröre karşı taviz verilmemelidir. Sürekli açıklamalarla devletimizin terörle mücadeledeki haklılığını anlatmalıyız. Saldırılar nedeniyle turizm sektörünün kendine gelebilmesi için finansal teşvik, ücretsiz tanıtım kampanyaları gibi devlet destekleri sağlanmalıdır. En önemlisi şimdiden başlayarak 2016 yılında kaybedilen pazarı yeniden kazanabilmek için ulusal bir turizm kampanyası başlatmalıyız. Cennet ülkemizin güzelliğini ve avantajlarını başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu’da çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Bu faaliyetleri sadece turizm acentelerinden beklememeliyiz. Ülkemizin güzelliklerini tanıtmak yurt dışına giden her Türk vatandaşının ulusal bir görevi olmalıdır. Aynı zamanda yurt dışı giriş ve çıkışlarında gümrük ve sınır kapılarına ülkemizi tanıtıcı ücretsiz broşür ve rehberler dağıtılmalıdır" ifadelerini kaydetti.

Etiketler: Bendevi Palandöken, Nato


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -2°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa -3°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç