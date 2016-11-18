Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Palandöken: 'Son 4 yılda 1.4 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi'

Palandöken: 'Son 4 yılda 1.4 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dört yılda büyükbaş hayvan ithalatı yaklaşık 1.4 milyona ulaşmış durumda. Amerika’dan sonra sığır ithalatında ikinci sırayı alan Türkiye’de politika hayvancılık sektörünü desteklemek olsa da verilen teşvikler üretimi değil ithalatı artırıyor” dedi.

Palandöken: Son 4 yılda 1.4 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi

18 Kasım 2016 10:50

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyükbaş hayvan ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, “Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, gerekse Başbakanımız Binali Yıldırım’ın söylemleri hayvan varlığının artırılması ve ithalatın çözüm olmadığını destekler nitelikte olmasına rağmen ithalat rakamları yerli üreticinin sektördeki yerini hafifletiyor. Son dört yılda büyükbaş hayvan ithalatı yaklaşık 1.4 milyona ulaşmış durumda. Amerika’dan sonra sığır ithalatında ikinci sırayı alan Türkiye’de politika hayvancılık sektörünü desteklemek olsa da verilen teşvikler üretimi değil ithalatı artırıyor. Oysaki teşvikler üretimi artırmak için kullanılmalı” diye konuştu.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen sığır eti miktarının 2007 yılında 6,125 kilogram iken, 2015’e kadar yüzde 100 artarak 12,8 kilogramı bulduğunu ifade eden Palandöken, “Nüfusun aynı oranda artması durumunda 2020’de yaklaşık bin ton 495 kilo sığır ihtiyacı doğacaktır. Artış beklendiği gibi bu şekilde olur ve yerli üretim desteklenmez ise ithalat rakamları çok artar. 2017 tarımsal destekleme bütçesinde hayvancılık sektörüne ayrılan bölümünün yerli üretimi desteklemede verimli kullanılması durumunda ekonomi ve hayvancılık sektörü dışa bağımlı olmaktan kurtulacaktır” şeklinde konuştu.

“Yerli üretim küçük işletmeciler desteklenerek gelişmeli”
Küçük işletmelerin desteklenmesiyle hayvancılık sektörünün gelişebileceğini anlatan Palandöken, “Sanayileşmiş yerli üreticiyi desteklemek sektörü tekelleşmeye mahkum bırakacağı için kırmızı et üretiminin arttırılabilmesi için besiciliğin yaygınlaştırılması ve büyükbaş hayvan sayılarının artırılması gerekmektedir. Hayvancılık sektöründe sığır ithalatında dünya sıralamasında ikinci sıradayız. Hayvancılık sektörünü desteklemek için savunulan politikaların doğrudan yerli küçük üreticiyi destekler nitelikte olması gerektiği kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!