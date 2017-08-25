Palandöken: "Trafikte değil, her alanda saygı önemli"

"Özellikle sıcak havaların ve trafiğin bayram tatili nedeniyle arttığı bu günlerde birbirimize karşı tahammül edemiyoruz" diyen Palandöken, "Her meslekte olduğu gibi sürücülerin de trafiğe çıkmadan önce kişisel öfke kontrolünün nasıl yapılacağını öğrenmeli ve eğitimini almalı. Son dönemde trafikte, hastanelerde ve birçok yerde yaşanan olayların en büyük sebebi öfke kontrolü yapmayışımızdır" ifadelerini kaydetti.

"Her bayramda trafikte araç sayısı 10 kat artıyor"

Trafiğe çıkmadan önce kural ve saygıya büyük önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Her bayramda sevincimiz yarım kalıyor. Çünkü bayramlarda trafikteki araç sayısı normal zamana göre 10 kat artıyor. Bu artışa paralel kazalarda yüzde 50 oranında artış gösteriyor. Yani normal zamanda ortalama günde 12-14 kişi hayatını kaybederken bu sayı bayram tatillerinde 24- ile 30 arasında değişmektedir. Bu bayramda canımızın yanmaması ve sevincimizin yarım kalmaması için trafikte araç kullanan herkesin en kötü şoförler olduğunu düşünerek trafiğe çıkılmalıdır. Trafik kurallarına çok dikkat etmekle birlikte trafikte yol isteyen herkese yol verin" açıklamasında bulundu.

"Direksiyona sevgiyle sarılın"

Palandöken, "Yarış yapmayın. Hızınızı artırmayın. Araç kullanırken somurtmayın, sadece gülümseyin. Olumlu düşünün. Çünkü olumlu düşünceler sinirlenmenizi engeller. Yayalara yol verin ve gülümseyin. Başkalarının yaptığı hataları kendi kendinize ya da yanınızdakine söylenmeyin. Bu sandığınızın aksine, rahatlamaya değil, daha çok dolup sinirlenmeye neden olur. Başkalarını düzeltmeye çalışmayın. Kendiniz düzgün sürün. Bir hata yapan gördüğünüzde karşı tarafı düzeltecek, yol gösterecek cümleler sarf etmeyin. Trafikte diğer sürücülerin ikazlarıyla kendini düzelten bir şoför ne duyulmuş ne de görülmüştür. En önemlisi saygı beklemeyin, saygı gösterin. Saygı görmek için başkalarına siz saygı gösterin. Trafikte herhangi gir nedenle küfür etmeyin. Hiç tanımadığınız insanlara küfür etmek anlamsızdır. Tanısanız çok sevebileceğiniz birine neden küfredesiniz ki? Boşu boşuna kavgaya, yaralanmaya, mahkeme kapılarında beklemeye neden olabilir. Direksiyon başında süper kahraman gibi görmeyin kendinizi. Belki gaza bastığınızda tonlarca ağırlıktaki aracın gitmesini sağlıyor olabilirsiniz ama araçtan indiğinizde 50 kiloluk çimento torbasını bile birkaç metre öteye götürürken kan, ter içinde kalacağınızı unutmayın. En önemlisi ise sizi bekleyen sevdikleriniz ve diğer sürücüleri bekleyen sevdikleri olduğunu hiç unutmayın. Direksiyona sinirle değil sevgiyle sarılın" dedi.

