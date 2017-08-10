Palandöken, “Uzun tatil şehirleri boşaltıyor”

Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin uzamasını şehirleri boşalttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun bir yaz tatili sürecindeyiz. Kurban Bayramı sebebiyle resmi tatilin uzatılması ile şehirler boşalır. Şehirlerin boşalması esnafı ekonomik olarak zorlar. Turizm sektörü ve bölgeleri için uzun bayram tatili iyi gelebilir. Ama ülke geneli için iyi değil. Şehirler boşalıyor. En önemlisi uzun tatil zamanlarında artan trafik kazaları, giden canlar ve toplum olarak hepimizi üzüyor. Hem ekonomi bakımından hem de yaşanan trafik kazaların azalması için tatil süresinin uzatılmaması olumlu bir karar olacaktır” dedi.