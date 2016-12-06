Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Palandöken:“Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması sevindirici”

Palandöken:“Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması sevindirici”

Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasını TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken olumlu karşıladıklarını söyledi.

Palandöken:“Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması sevindirici”

06 Aralık 2016 09:08

Uygulamanın kısa dönem askerlikte yapılacak kısa dönem uygulaması ile bu işin lokomotifi olacağını savunan Palandöken, “İki yıllık yüksek okul mezunlarına kısa dönem askerlik hakkı ile bu iş bu işi daha etkin hale getirecektir” dedi.

“Sanatkarlarımız rahatlayacak”
Çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor olmasının çırak sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandan beri esnaf ve sanatkarlarımız çırak bulamıyorlardı. Yeni düzenleme ile Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilecek. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması gerekecek” diye konuştu.

“Üniversite sınavlarında ek puan verilecek”
Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarının, YÖK tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde başarı puanı ekleneceğini de belirten Palandöken, “Bu düzenlemeyi uzun zamandan beri esnaf ve Sanatkarlar olarak istiyorduk. Esnafımız meslekte yetiştirecek çırak bulamıyordu. Düzenleme ile yok olmaya yüz tutan yüzlerce meslek yeniden canlanacak.Eğitim alanını düzenleyen yasa ile aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek” şeklinde konuştu.

“İmam hatip ortaokul mezunları da çıraklık eğitimi alabilecek”
İşletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden ödeneceğini de ifade eden Palandöken, “Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek. Düzenleme ile en az ortaokul ve imam hatip ortaokulu mezunları da çıraklık ve kalfalık eğitimi alabilecek” ifadesini kullandı.

Etiketler: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç