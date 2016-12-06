Uygulamanın kısa dönem askerlikte yapılacak kısa dönem uygulaması ile bu işin lokomotifi olacağını savunan Palandöken, “İki yıllık yüksek okul mezunlarına kısa dönem askerlik hakkı ile bu iş bu işi daha etkin hale getirecektir” dedi.

“Sanatkarlarımız rahatlayacak”

Çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor olmasının çırak sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandan beri esnaf ve sanatkarlarımız çırak bulamıyorlardı. Yeni düzenleme ile Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilecek. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması gerekecek” diye konuştu.

“Üniversite sınavlarında ek puan verilecek”

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarının, YÖK tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde başarı puanı ekleneceğini de belirten Palandöken, “Bu düzenlemeyi uzun zamandan beri esnaf ve Sanatkarlar olarak istiyorduk. Esnafımız meslekte yetiştirecek çırak bulamıyordu. Düzenleme ile yok olmaya yüz tutan yüzlerce meslek yeniden canlanacak.Eğitim alanını düzenleyen yasa ile aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek” şeklinde konuştu.

“İmam hatip ortaokul mezunları da çıraklık eğitimi alabilecek”

İşletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden ödeneceğini de ifade eden Palandöken, “Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek. Düzenleme ile en az ortaokul ve imam hatip ortaokulu mezunları da çıraklık ve kalfalık eğitimi alabilecek” ifadesini kullandı.