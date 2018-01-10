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Palandöken’de günlük 150 kilometre kayak imkanı

Palandöken Kayak Merkezi muhteşem kayak pistleri ve gece kayağı imkanıyla kayakseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Palandökende günlük 150 kilometre kayak imkanı
Palandöken’de günlük 150 kilometre kayak imkanı - Foto Galeri

10 Ocak 2018 13:02

 Kültür ve Turizm Erzurum İl Müdürü Cemal Almaz, Palandöken’de günlük 150 kilometre kayak yapabileceğini belirterek inanmayanı Palandöken'e davet etti.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi tatilcilerin gözde mekanı haline geldi. Palandöken Kayak Merkezine akın eden turistler kayağın zevkini çıkartıyor.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Palandöken Kayak Merkezi’nde günlük 150 kilometre kayak yapma imkanı bulunduğunu belirterek, "Buradan bir kampanya başlatmak istiyorum. Günde 150 kilometre kayak kayılır mı diye merak edenler sabah Palandöken'e gelsin akşam saatine kadar 150 kilometre kayak yapmış olacak. İnanmayanı Palandöken'e bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Kayak Kulübünde profesyonel kayak eğitmenleri tarafından minik kayakçılara eğitim veriliyor. Eğitmenleri nezaretinde kayak eğitimi alan minik kayakçılar kayakseverleri Erzurum’a davet etti. 

Şahap Gürler - Sefa Tetik
 

 

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