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Palandöken’de rüzgara rağmen kayak keyfi

Yerli ve yabancı turistler için gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken kayak merkezi rüzgara rağmen kayakseverleri ağırladı.

Palandökende rüzgara rağmen kayak keyfi

03 Mart 2018 14:48

Palandöken’e son yağan kar ile birlikte 95 santimetreye ulaşan kar kalınlığı kayakseverlerin hafta sonu için tercih ettikleri mekan haline geldi. Acemi olan kayakseverler rüzgarın etkisiyle zorlu dakikalar yaşadı. 

Palandöken Kayak Merkezinde Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, pistlerin rüzgara dayanıklı olduğunu ifade ederek, "Palandöken’de yoğunluk hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle hafta sonları otellerimiz yüzde yüz dolu. Mart ayını da iyi bir şekilde geçireceğiz. Hava biraz rüzgarlı ama bizim pistlerimiz rüzgara dayanıklı olduğu için şuanda kaymaya engel bir durum yok. Herkesi Palandöken’e bekliyoruz" diye konuştu.  

Sefa Tetik - Şahap Gürler
 

Etiketler: palandöken, rüzgar

 

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