Palandöken'den 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümüne ilişkin açıklama

TESK Genel Başkanı Palandöken, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen ve ülkemizi büyük acıya boğan asrın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Marmara depremi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “16 yıl önce meydana gelen, binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 17 Ağustos Marmara depreminin ardından devletiyle el ele vererek örnek davranış sergileyen halkımız, sönen umutları yeniden canlandırmış ve çok kısa sürede toparlanmayı başarmıştır. Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan, depremle yaşamasını öğrenmek ve muhtemel olabilecek depremlere karşı gerekli tedbirleri zaman kaybetmeden almaktır. Allah ülkemize ve insanlığa böyle acılar bir daha yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.