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Palet deposu alev alev yandı

Ümraniye’de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı palet deposu alev alev yandı.

Palet deposu alev alev yandı

31 Ocak 2018 05:09
Palet deposu alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, 03.00 saatlerinde, Dudullu Organize Sanayi Sitesi Hoca Nasrettin Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 5 ilçeye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan depoda paletler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.

Olayla soruşturma başlatıldı. 

Aydemir Kadıoğlu 

Etiketler: palet deposu yandı, ümraniye, yangın

 

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