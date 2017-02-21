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Palet fabrikası alev alev yandı...O anlar kamerada

Gaziantep'te palet imalathanesi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. O anlar ise cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Palet fabrikası alev alev yandı...O anlar kamerada

21 Şubat 2017 12:13
Palet fabrikası alev alev yandı...O anlar kamerada - Tıkla İzle

 Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yavuzeli Caddesi üzerinde bulunan fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, palet imalatı yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede paletleri saran yangın büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yüzlerce palet kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangından dolayı kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olay sonrası itfaiye ekiplerinin yangının çıktığı fabrikadaki incelemesi sürüyor.

Mehmet Bulut
 

Etiketler: palet fabrikası, yangın


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