Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yavuzeli Caddesi üzerinde bulunan fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, palet imalatı yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede paletleri saran yangın büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yüzlerce palet kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangından dolayı kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olay sonrası itfaiye ekiplerinin yangının çıktığı fabrikadaki incelemesi sürüyor.

Mehmet Bulut

