Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Gebze Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerine bulunan bir palet üretim tesisinde çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple tesiste yangın çıktı. Yangının çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine Gebze ve Çayırova’dan çok sayıda itfaiye olay yerinde gönderildi. Kısa sürede yangın yerine varan ekipler yangına hemen müdahalede bulundu. Alevli bir şekilde yanan tahta paletler itfaiyenin uzun çabaları ile söndürülebildi. Öte yandan söndürme çalışmaları devam ederken dumandan etkilendiği öğrenilen bir çalışan ilk müdahalesi yangın yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Yangın nedeniyle üretim tesisinde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaan Kızıl

