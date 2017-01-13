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Palm olein yağının sağlığa zararları nelerdir?

Palm olein yağının sağlığa zararları nelerdir? Palm yağı kanser yapabilir mi? Kalori ve yağ oranı yüksek yüksek mi? İşte cevabı...

Palm olein yağının sağlığa zararları nelerdir?

13 Ocak 2017 15:43

Palm yağı, palm meyvesinden ve palm meyvesinin içindeki çekirdeğinden olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki türü de çok lezzetlidir ve Hindistan ve Malezya gibi tropikal iklimlerde yetişir. Palmiye yağı olarak da bilinen palm yağı kalorisi yüksek ve doymuş yağ açısından da zengin bir yağdır. Palm yağı margarin yapımı, kızartma yağı ve yemek pişirme yağı olarak kullanılır. Palm yağının sağlık üzerinde çeşitli zararları mevcuttur, işte bazıları;

Palmiye yağı kanser yapabilir
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından hazırlanan raporda palmiye yağının kansorojen olduğunu duyurdu.  Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunu bildirip, bu ürünü ihtiva eden yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini tavsiye ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; Daha bu yağın kullanımı men edilmedi ancak yapılan baskılarla Avrupa Birliği, palmiye yağı bulunan gıdalarda bunun açıkça yazılması için bir yasa çıkardı. Bundan evvel tek 'bitkisel yağ' yazıyorlardı. Şu unutulmamalı bir üründe 'bitkisel yağ' ibaresi varsa çoğunlukla palmiye yağıdır." diyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA), Mayıs 2016’da yayınladığı palmiye yağının kanserojen olduğuna dair raporunun ardından Avrupa’da bazı marketler bu yağı içeren ürünleri raflarından kaldırma kararı aldı.

Kilo aldırabilir

Palmiye yağında doğal olarak bulunan palmitrik asit, kilo alımı ve obezite riskini artıran yağ asitleri içerir. "Clinical Nutrition American Journal" 2005 sayısında yayımlanan araştırmaya göre, sağlıklı genç erişkinlerde, palmitik asitçe zengin bir beslenme programının genel etkileri üzerine çalışma yapıldı. Araştırma sonucunda bilim adamları palmik asitçe yüksek bir beslenmenin obezite ve insülin direnci riskini artırabildiğini tespit etmişlerdir.

Sindirimi güçtür

  “Cooking for Healthy Healing,” kitabının yazarı Linda Page palm yağının çeşitli faydalarından bahsettikten sonra, palm yağının rafine işlemlerinden geçtikten sonra çoğu besin değerini kaybettiğini, sindirimi zor olan bir yağa dönüştüğünü bildiriyor ve bu nedenlerden dolayı, palm yağı tüketimini önermiyor.

Kalori ve yağ oranı yüksektir

1 yemek kaşığı palm yağı 120 kalori, ayni miktarda palm çekirdeği yağı ise 117 kalori içerir. Her iki türdeki yağ da da 13.6 gr yağ bulunur. ABD Tarım Bakanlığı, kuruyemiş, tohumlu yiyecekler gibi doğal olarak besinlerde bulunan yağlar da dahil olmak üzere günde 5-7 tatlı kaşığı yağdan daha fazla yağ alımını önermiyor. Amerikan Kalp Derneği, günlük kalori ihtiyacının en fazla %25-30'unun yağdan gelmesini öneriyor. Günde 2000 kalori ihtiyacı olan bir kişi günde toplam 50-70 gr yağ almalıdır.

Kolestrolü artırabilir

Palm yağı da palm çekirdeği yağı da kolestrol içermemesine rağmen, bu yağlarda bulunan yüksek miktardaki doymuş yağlar, damarlarda birikerek plak oluşturup kalp hastalığı riskini artırabilir. 1 yemek kaşığı palm yağı, 7 gr doymuş yağ içeriği ile 2000 kalorilik bir beslenme programının doymuş yağ ihtiyacının yarısını oluşturur. Hatta süt ürünleri, et ve diğer işlenmiş yiyeceklerden de tüketiyorsanız, doymuş yağ sınırını farkında olmadan aşarsınız, yağ damarları tıkar, kolestrol sorunu yaşarsınız.

Kaynak: www.mavikadin.com

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