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Pamuk üreticileri de işçiler de dertli

Mardin’in Kızıltepe Ovası’nda pamuk eken çiftçiler, ürünlerini toplamaya başladı. Zahmetli ve uzun süreli verilen uğraşlar sonucu ürünü hasat etmeye başlayan üretici, artan maliyetlere karşın iyi fiyat beklerken, işçiler de günlük ücretlerinin artmasını istiyor.

Pamuk üreticileri de işçiler de dertli

03 Ekim 2016 16:09

Kızıltepe'ye bağlı Bağrıbütün Mahallesi’nde pamuk eken çitçiler, pamuğa verilen desteğin az olmasından yakınırken, tarım işçileri de pamuk toplamanın zahmetli bir iş olduğunu ve buna karşılık günlük ücretlerinin düşük olduğundan şikayetçi. Yeteri kadar destek verilmediği takdirde pamuk ekemez hale geleceklerini belirten üretici Mehmet Ali Şahin, "Bu yıl 30 dönüm pamuk ektim. Fiyatı çok düşük, kilosu 3 lira olacağına 1,5 liradan satılıyor. İşçiliği 350 lira, ilaçlaması var, gübresi var. Bunları da hesapladığınızda masrafını karşılamıyor. Bize kar kalmıyor. Bu yüzden millet artık pamuk ekmiyor. Böyle devam ederse seneye biz de ekmeyeceğiz. Devlet desteği az veriyor. Devletten destek istiyoruz, pamuk fiyatı çok düşük 3 lira olsa herkes eker" dedi.

Sabah 07.00’dan akşam 18.00’a kadar pamuk topladığını belirten işçilerden Bahar Karaca, günde ortalama yüz 100 kilogram pamuk topladığını ve günlüğün 35 liraya geldiğini söyledi. Günlük ücretlerinin az olduğundan yakınan işçiler, "Sabah 07.00’da kalkıyoruz ve akşam 18.00’a kadar pamuk tarlasında pamuk topluyoruz. İşimizden memnun değiliz. İşimiz hem çok zahmetli hem de yevmiyemiz çok az. Akşama kadar belimizi bükerek pamuk topluyoruz ancak elimize 30-35 lira geçiyor. Ama başka çaremiz yok çünkü bölgemizde başka iş imkanı yok. Az da olsa zorda ailemizin bütçesine katkı sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.  

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: işçiler, pamuk üreticileri


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